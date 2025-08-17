美第一夫人致信普亭全文曝光！籲「是時候」守護孩子與未來

美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日舉行歷史性會談，會後白宮官員透露美國第一夫人梅蘭妮亞親筆寫下「和平信函」，並請託川普轉交普亭。梅蘭妮亞在信中呼籲普亭「時候到了」，該保護世界各地的孩子與未來世代。

福斯新聞網16日報導，川普在阿拉斯加會談前親手將和平信交給普亭，普亭也當場打開閱讀，雙方代表團則在一旁注視。

根據福斯新聞網獨家取得和平信全文，梅蘭妮亞以「親愛的總統普亭」開頭並寫道：「每個孩子心中都懷有同樣安靜的夢想，無論生於鄉野或城市，他們都渴望愛、希望與免於危險的安全」。她強調，作為父母與領袖有責任滋養下一代的希望，並為孩子描繪「一個充滿尊嚴的世界，讓每個靈魂都能在和平中醒來」。

梅蘭妮亞進一步描述，今時今日，一些孩子只能以「安靜的笑聲」對抗黑暗，這是對於可能被奪走未來的一種無聲抗拒。「普亭先生，您能親手恢復他們悅耳的笑聲。」

梅蘭妮亞告訴普亭，保護兒童純真不僅是為俄羅斯，更是為全人類服務。她認為，這樣一個大膽的理念，超越一切人類分裂，「而您，普亭先生，有能力僅憑一筆就實現這個願景。」最後，梅蘭妮亞表示，「時候到了」。