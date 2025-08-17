快訊

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

Nothing Headphone (1) 無線降噪耳機開箱！獨特外觀、大廠調教音色 佩戴更舒適

聽新聞
0:00 / 0:00

美第一夫人致信普亭全文曝光！籲「是時候」守護孩子與未來

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2018年的時任美國總統的川普（中）與第一夫人梅蘭妮亞（左），出席與俄羅斯總統普亭（右）的會談。美聯社
2018年的時任美國總統的川普（中）與第一夫人梅蘭妮亞（左），出席與俄羅斯總統普亭（右）的會談。美聯社

美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日舉行歷史性會談，會後白宮官員透露美國第一夫人梅蘭妮亞親筆寫下「和平信函」，並請託川普轉交普亭。梅蘭妮亞在信中呼籲普亭「時候到了」，該保護世界各地的孩子與未來世代。

福斯新聞網16日報導，川普在阿拉斯加會談前親手將和平信交給普亭，普亭也當場打開閱讀，雙方代表團則在一旁注視。

根據福斯新聞網獨家取得和平信全文，梅蘭妮亞以「親愛的總統普亭」開頭並寫道：「每個孩子心中都懷有同樣安靜的夢想，無論生於鄉野或城市，他們都渴望愛、希望與免於危險的安全」。她強調，作為父母與領袖有責任滋養下一代的希望，並為孩子描繪「一個充滿尊嚴的世界，讓每個靈魂都能在和平中醒來」。

梅蘭妮亞進一步描述，今時今日，一些孩子只能以「安靜的笑聲」對抗黑暗，這是對於可能被奪走未來的一種無聲抗拒。「普亭先生，您能親手恢復他們悅耳的笑聲。」

梅蘭妮亞告訴普亭，保護兒童純真不僅是為俄羅斯，更是為全人類服務。她認為，這樣一個大膽的理念，超越一切人類分裂，「而您，普亭先生，有能力僅憑一筆就實現這個願景。」最後，梅蘭妮亞表示，「時候到了」。

這封和平信是梅蘭妮亞在雙普會前寫下。這場會談是美俄自2021年6月以來首次舉行，2021年的美俄會談由前總統拜登主導，8個月後俄羅斯便入侵烏克蘭

美國第一夫人梅蘭妮亞親筆寫下「和平信」，呼籲俄羅斯總統普亭「時候到了」，該保護世界各地的孩子與未來世代。圖/截自福斯新聞網pdf檔
美國第一夫人梅蘭妮亞親筆寫下「和平信」，呼籲俄羅斯總統普亭「時候到了」，該保護世界各地的孩子與未來世代。圖/截自福斯新聞網pdf檔

普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 梅蘭妮亞

延伸閱讀

普亭停戰6大條件曝光！要求烏割地6600平方公里 承認克里米亞歸俄

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

新聞評論／雙普沒談出結果 川普離諾貝爾和平獎還很遠

好想拿諾貝爾和平獎？希拉蕊喊達成1條件「願全力支持」 川普反應曝光

相關新聞

美第一夫人致信普亭全文曝光！籲「是時候」守護孩子與未來

美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日舉行歷史性會談，會後白宮官員透露美國第一夫人梅蘭妮亞親筆寫下「和平信函」，並請託川...

外媒曝川普給烏克蘭安全保證！傳享有北約「第5條款」形式保障

據多位歐洲官員說法，美國總統川普結束與俄羅斯總統普亭會晤後提出，願意讓烏克蘭在不加入北約的情況下，享有類似北約憲章「第5...

普亭停戰6大條件曝光！要求烏割地6600平方公里 承認克里米亞歸俄

美國與俄羅斯領袖8月15日在阿拉斯加州舉行會談，俄羅斯總統普亭對於停戰的條件越來越清晰，根據路透引述消息人士報導，俄方約...

未提停火協議…波頓：川普沒輸 但普亭贏了

美國有線電視新聞網十五日報導，川普第一任的白宮國安顧問波頓說，川普沒輸，但普亭很明顯贏了；除了更多會談，川普什麼也沒得到...

雙普會後 川普：俄烏後續協議要看澤倫斯基

美國總統川普十五日在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭後，他接受福斯新聞專訪說，俄烏終戰的後續協議取決於烏克蘭總統澤倫斯基，能...

俄烏停火 雙普會未達協議…普亭同意美確保烏安全

「雙普會」十五日在美國阿拉斯加州登場，美國總統川普、俄羅斯總統普亭會談兩小時四十五分。川普會後對媒體表示，「我們今天確實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。