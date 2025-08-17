外媒曝川普給烏克蘭安全保證！傳享有北約「第5條款」形式保障

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）結束與俄羅斯總統普亭（右）會晤後提出，願意讓烏克蘭在不加入北約的情況下，享有類似北約憲章「第5條款」的集體防禦保證。圖中為烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
美國總統川普（左）結束與俄羅斯總統普亭（右）會晤後提出，願意讓烏克蘭在不加入北約的情況下，享有類似北約憲章「第5條款」的集體防禦保證。圖中為烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

據多位歐洲官員說法，美國總統川普結束與俄羅斯總統普亭會晤後提出，願意讓烏克蘭在不加入北約的情況下，享有類似北約憲章「第5條款」的集體防禦保證，也就是說烏克蘭一旦遭受攻擊，將獲得美國在內多國共同防衛。華爾街日報16日報導，美方願意向烏克蘭提供美國安全保障，被視為川普對美國在終結俄烏戰中角色立場的重大轉變。

華爾街日報報導引述三名知情歐洲官員透露，川普在與歐洲的通話中表示，安全保證可能包括美方支持、歐洲主導的安全部隊在烏克蘭行動，但並未承諾美軍駐紮地面部隊；此外還有雙邊安全承諾，以及包括美國在內的西方志願聯盟向烏軍提供財政與軍事援助。

根據知情官員，川普描述，這些安全保證或許能讓澤倫斯基在與普亭的談判中妥協，前提是俄方誠心談判。

報導指出，川普曾在峰會後告訴歐洲官員，普亭接受任何與烏方的和平協議都將包含西方軍隊駐紮烏克蘭，以確保持久和平。

法新社16日引述義大利在內多位消息人士指出，川普8月15日與俄羅斯總統普亭結束會談隔日，分別在與烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖的電話會議中提出類似北約憲章「第5條款」的集體防禦保證。

一名外交消息人士告訴法新社：「作為烏克蘭安全保證的一環，美方提出一種非北約第5條款形式保障，且推測已獲得普亭同意。」第5條款是北約的基石，其中明訂任一成員國遇襲，視同整個聯盟受到攻擊，所有成員國將採取共同防禦。

還有一名知情人士證實，確實討論過這項類北約的安全保證，但「沒人知道實際上如何運作，以及為什麼普亭會同意，畢竟他明確反對北約，並且顯然反對任何真正有效保障烏克蘭主權的安排」。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）資深顧問研究員蓋爾斯（Keir Giles）16日告訴法新社，這項提案「耐人尋味」，如果照字面理解，這可能是歐洲各國長期要求、達成持久和平協議不可或缺的要素。

但蓋爾斯也警告，由於缺乏細節，「目前無法判斷是否對和平進程會有具體貢獻，或是另一種帶有欺騙作用的措辭，看似提供安全保證，實際上根本無法防止俄羅斯的攻擊」。

