美俄峰會落幕 普亭說服川普終結烏戰取代停火

在美國阿拉斯加州短短幾個小時內，俄羅斯總統普亭成功說服美國總統川普，烏克蘭停火不是可行之道，並避免美國制裁，還徹底粉碎西方多年來孤立普亭的努力。

路透社報導，在俄羅斯境外，普亭（VladimirPutin）普遍被讚譽為阿拉斯加高峰會的贏家；而在國內，俄羅斯國營媒體則將川普描繪成謹慎的政治家，儘管西方批評人士指責他力有未逮。

俄羅斯國營媒體大肆宣揚普亭受到的禮遇，包括軍機空中分列式、川普在紅毯上等候他，還讓普亭與他同乘美國總統座車「野獸」（Big Beast）的後座。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「西方媒體的狀態可以說是近乎完全瘋狂的錯亂。」

她說：「這3年來，他們一直在談論孤立俄羅斯，而今天，他們卻看到紅毯鋪開，迎接俄羅斯總統來到美國。」

但普亭在峰會上最大的勝利與俄烏戰爭有關，他似乎至少在某種程度上說服了川普，讓他接受俄羅斯對於如何達成協議的看法。

川普在會前曾表示，他希望快速達成停火，並揚言要對普亭和俄羅斯最大原油買家中國實施制裁。

川普在會後表示他已與普亭達成共識，談判代表應直接達成和平協議，而非透過停火，此舉與烏克蘭及其歐洲盟友過去曾要求、且曾獲美國支持的路線不同。

俄羅斯國營電視台知名談話性節目主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）在Telegram上表示：「與普亭會談後，美國總統的立場已改變，現在討論的焦點將不再是停火，而是戰爭的結束，以及新的世界秩序。正如莫斯科所願。」