美俄峰會落幕 普亭說服川普終結烏戰取代停火

中央社／ 莫斯科16日綜合外電報導

在美國阿拉斯加州短短幾個小時內，俄羅斯總統普亭成功說服美國總統川普，烏克蘭停火不是可行之道，並避免美國制裁，還徹底粉碎西方多年來孤立普亭的努力。

路透社報導，在俄羅斯境外，普亭（VladimirPutin）普遍被讚譽為阿拉斯加高峰會的贏家；而在國內，俄羅斯國營媒體則將川普描繪成謹慎的政治家，儘管西方批評人士指責他力有未逮。

俄羅斯國營媒體大肆宣揚普亭受到的禮遇，包括軍機空中分列式、川普在紅毯上等候他，還讓普亭與他同乘美國總統座車「野獸」（Big Beast）的後座。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「西方媒體的狀態可以說是近乎完全瘋狂的錯亂。」

她說：「這3年來，他們一直在談論孤立俄羅斯，而今天，他們卻看到紅毯鋪開，迎接俄羅斯總統來到美國。」

但普亭在峰會上最大的勝利與俄烏戰爭有關，他似乎至少在某種程度上說服了川普，讓他接受俄羅斯對於如何達成協議的看法。

川普在會前曾表示，他希望快速達成停火，並揚言要對普亭和俄羅斯最大原油買家中國實施制裁。

川普在會後表示他已與普亭達成共識，談判代表應直接達成和平協議，而非透過停火，此舉與烏克蘭及其歐洲盟友過去曾要求、且曾獲美國支持的路線不同。

俄羅斯國營電視台知名談話性節目主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）在Telegram上表示：「與普亭會談後，美國總統的立場已改變，現在討論的焦點將不再是停火，而是戰爭的結束，以及新的世界秩序。正如莫斯科所願。」

普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

美第一夫人致信普亭全文曝光！籲「是時候」守護孩子與未來

美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日舉行歷史性會談，會後白宮官員透露美國第一夫人梅蘭妮亞親筆寫下「和平信函」，並請託川...

外媒曝川普給烏克蘭安全保證！傳享有北約「第5條款」形式保障

據多位歐洲官員說法，美國總統川普結束與俄羅斯總統普亭會晤後提出，願意讓烏克蘭在不加入北約的情況下，享有類似北約憲章「第5...

普亭停戰6大條件曝光！要求烏割地6600平方公里 承認克里米亞歸俄

美國與俄羅斯領袖8月15日在阿拉斯加州舉行會談，俄羅斯總統普亭對於停戰的條件越來越清晰，根據路透引述消息人士報導，俄方約...

未提停火協議…波頓：川普沒輸 但普亭贏了

美國有線電視新聞網十五日報導，川普第一任的白宮國安顧問波頓說，川普沒輸，但普亭很明顯贏了；除了更多會談，川普什麼也沒得到...

雙普會後 川普：俄烏後續協議要看澤倫斯基

美國總統川普十五日在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭後，他接受福斯新聞專訪說，俄烏終戰的後續協議取決於烏克蘭總統澤倫斯基，能...

俄烏停火 雙普會未達協議…普亭同意美確保烏安全

「雙普會」十五日在美國阿拉斯加州登場，美國總統川普、俄羅斯總統普亭會談兩小時四十五分。川普會後對媒體表示，「我們今天確實...

