普亭停戰6大條件曝光！要求烏割地6600平方公里 承認克里米亞歸俄
美國與俄羅斯領袖8月15日在阿拉斯加州舉行會談，俄羅斯總統普亭對於停戰的條件越來越清晰，根據路透引述消息人士報導，俄方約有6項條件，包括要求烏克蘭讓出整個頓巴斯（Donbas）地區約6600平方公里土地，換取俄方歸還約440平方公里的占領區，以及凍結大部分前線。
路透報導，美俄會談落幕後超過一日，會中有關俄方停戰的條件越來越清晰。根據消息人士，俄方要求基輔完全撤出頓內次克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk），換取俄軍凍結在南部赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的前線，並且歸還相對較小的占領區，包括北部蘇梅（Sumy）和東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區。
路透稱消息人士對普亭停戰條件的訊息，多半來自美國、歐洲及烏克蘭領袖之間尚未完成的討論。
根據烏克蘭戰場地圖，俄羅斯目前控制蘇梅和哈爾科夫約440平方公里的土地，而烏克蘭仍掌握整個頓巴斯地區，該地區由頓內次克州和盧甘斯克州組成，約6600平方公里。
消息人士也表示，俄方至少還要求國際正式承認莫斯科對克里米亞的主權；以及烏克蘭將被禁止加入北約，但普亭似乎願意讓烏克蘭獲得某種形式的安全保障。
普亭也預期部分對俄羅斯的制裁將被解除，但尚無法確定是否僅指歐洲或包含美國。
此外，俄方要求俄語在烏克蘭部分地區或全境獲得官方地位，以及保障俄羅斯東正教會在烏克蘭自由運作的權利。
