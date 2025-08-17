傳普亭要求烏撤出東部兩州 願凍結其餘前線當交換

英國「金融時報」等媒體報導，俄羅斯總統普亭要求烏克蘭退出東部的頓內茨克州和盧甘斯克州，作為終戰條件；他還告訴美國總統川普，若滿足俄方核心訴求，他可凍結其餘前線。

金融時報（Financial Times）報導，根據擁有會談內容第一手消息的4位人士說法，普亭（Vladimir Putin）是昨天在阿拉斯加州會見川普（Donald Trump）時，提出上述要求。

川普接著於今天透過通話，把普亭的訊息轉達給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和多位歐洲領袖。

路透社、法新社和彭博（Bloomberg News）也引述各自消息來源做出相關報導。

金融時報指出，頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）部分地區已遭俄羅斯占領10多年，烏克蘭若同意撤離，俄國將完全控制這兩州的全部領土。

根據其中3名熟悉「川普會」內容的消息人士說法，作為交換條件，普亭表示他會凍結位於烏克蘭南部赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）的前線，不再發動新攻擊來取得更多領土。

普亭清楚表明，他並未放棄「解決衝突根本原因」的核心訴求，而這些要求基本上會終結烏克蘭目前的國家型態，並阻止北大西洋公約組織（NATO）往東擴張。

根據前克里姆林宮（Kremlin）高階官員說法，然而，如果這些「根本成因」以普亭滿意的方式獲得解決，普亭也已準備好在其他議題上妥協，包括領土。

頓內茨克州境內約7成由俄軍掌控，但最西端的一連串城市依舊由烏方控制，對於烏軍在東線的軍事行動和防禦至關重要。至於盧甘斯克州，除了最西側一小部分還由烏方控制，其餘地區幾乎全被俄軍占領。

了解澤倫斯基的人士談到，這位烏克蘭領袖不會同意交出頓內茨克州，但他對與川普討論領土議題抱持開放態度。澤倫斯基預計18日在華府會見川普。

白宮並未回應金融時報有關「川普會」談話內容的置評請求。