傳普亭要求烏撤出東部兩州 願凍結其餘前線當交換

中央社／ 華盛頓/莫斯科16日綜合外電報導

英國「金融時報」等媒體報導，俄羅斯總統普亭要求烏克蘭退出東部的頓內茨克州和盧甘斯克州，作為終戰條件；他還告訴美國總統川普，若滿足俄方核心訴求，他可凍結其餘前線。

金融時報（Financial Times）報導，根據擁有會談內容第一手消息的4位人士說法，普亭（Vladimir Putin）是昨天在阿拉斯加州會見川普（Donald Trump）時，提出上述要求。

川普接著於今天透過通話，把普亭的訊息轉達給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和多位歐洲領袖。

路透社、法新社和彭博（Bloomberg News）也引述各自消息來源做出相關報導。

金融時報指出，頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）部分地區已遭俄羅斯占領10多年，烏克蘭若同意撤離，俄國將完全控制這兩州的全部領土。

根據其中3名熟悉「川普會」內容的消息人士說法，作為交換條件，普亭表示他會凍結位於烏克蘭南部赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）的前線，不再發動新攻擊來取得更多領土。

普亭清楚表明，他並未放棄「解決衝突根本原因」的核心訴求，而這些要求基本上會終結烏克蘭目前的國家型態，並阻止北大西洋公約組織（NATO）往東擴張。

根據前克里姆林宮（Kremlin）高階官員說法，然而，如果這些「根本成因」以普亭滿意的方式獲得解決，普亭也已準備好在其他議題上妥協，包括領土。

頓內茨克州境內約7成由俄軍掌控，但最西端的一連串城市依舊由烏方控制，對於烏軍在東線的軍事行動和防禦至關重要。至於盧甘斯克州，除了最西側一小部分還由烏方控制，其餘地區幾乎全被俄軍占領。

了解澤倫斯基的人士談到，這位烏克蘭領袖不會同意交出頓內茨克州，但他對與川普討論領土議題抱持開放態度。澤倫斯基預計18日在華府會見川普。

白宮並未回應金融時報有關「川普會」談話內容的置評請求。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

跟印度一樣？大陸買俄油恐收報復性關稅 川普：暫時不考慮

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

川普曝在他任內「習近平保證不侵台」 大陸回應了

新聞評論／雙普沒談出結果 川普離諾貝爾和平獎還很遠

相關新聞

俄烏停火 雙普會未達協議…普亭同意美確保烏安全

「雙普會」十五日在美國阿拉斯加州登場，美國總統川普、俄羅斯總統普亭會談兩小時四十五分。川普會後對媒體表示，「我們今天確實...

雙普會後 川普：俄烏後續協議要看澤倫斯基

美國總統川普十五日在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭後，他接受福斯新聞專訪說，俄烏終戰的後續協議取決於烏克蘭總統澤倫斯基，能...

未提停火協議…波頓：川普沒輸 但普亭贏了

美國有線電視新聞網十五日報導，川普第一任的白宮國安顧問波頓說，川普沒輸，但普亭很明顯贏了；除了更多會談，川普什麼也沒得到...

觀察站／普亭老調重彈 川普不被糊弄…須端出實質成果

「雙普會」十五日落幕，會後的共同記者會背板寫有「追逐和平」字樣，雖是這次峰會的目標，但在沒有任何協議公布下，顯然距離俄烏...

俄攻烏秀肌肉 未釋結束戰爭訊號

烏克蘭空軍十六日說，俄國徹夜發射共八十五架攻擊無人機和一枚彈道飛彈襲擊烏克蘭。而在十五日「雙普會」登場前幾小時，烏克蘭總...

美鋪紅毯 高規格迎普亭…與澤倫斯基訪美強烈反差

自俄羅斯二○二二年二月侵烏以來，俄國總統普亭十五日首次踏上西方國家土地，獲川普精心安排的盛大迎接，與二月廿八日烏克蘭總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。