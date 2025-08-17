普亭：與川普討論在「公平基礎」上終結烏克蘭戰爭

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，他與美國總統川普（Donald Trump）會面時，討論了在「公平基礎」上結束烏克蘭衝突的各種方案。

法新社報導，根據克里姆林宮（Kremlin）公布的影像，普亭在美俄峰會結束的隔天，在俄羅斯首都莫斯科（Moscow）與高階官員談話時同時表示，與美方的會談「及時」且「十分有益」。

普亭說：「我們已有很長一段時間，沒有在這樣的層級進行這麼直接的協商。」他還補充道：「我們有機會冷靜且鉅細靡遺地重申我方立場。」

普亭指出：「這場對話十分坦率、具體，且依我之見，讓我們更接近做出必要的決定。」

普亭2022年2月24日下令俄軍全面入侵烏克蘭，這場戰爭迄今已導致成千上萬人喪命、摧毀多個城鎮，並迫使數百萬人流離失所。