普亭：與川普討論在「公平基礎」上終結烏克蘭戰爭
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，他與美國總統川普（Donald Trump）會面時，討論了在「公平基礎」上結束烏克蘭衝突的各種方案。
法新社報導，根據克里姆林宮（Kremlin）公布的影像，普亭在美俄峰會結束的隔天，在俄羅斯首都莫斯科（Moscow）與高階官員談話時同時表示，與美方的會談「及時」且「十分有益」。
普亭說：「我們已有很長一段時間，沒有在這樣的層級進行這麼直接的協商。」他還補充道：「我們有機會冷靜且鉅細靡遺地重申我方立場。」
普亭指出：「這場對話十分坦率、具體，且依我之見，讓我們更接近做出必要的決定。」
普亭2022年2月24日下令俄軍全面入侵烏克蘭，這場戰爭迄今已導致成千上萬人喪命、摧毀多個城鎮，並迫使數百萬人流離失所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言