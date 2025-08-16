俄烏停火 雙普會未達協議

「雙普會」十五日在美國阿拉斯加州登場，美國總統川普、俄羅斯總統普亭會談兩小時四十五分。川普會後對媒體表示，「我們今天確實取得一些不錯進展，但目前還沒達成真正的協議」。對於普亭喊話，兩人下次在莫斯科見，川普雖未置可否，但表示這有可能發生。

澤倫斯基將赴華府川澤會

未參與此次會談的烏克蘭總統澤倫斯基說，川普十六日和他通話逾一個半小時，邀他十八日赴華府舉行「川澤會」，以討論結束殺戮及戰爭的全部細節。

澤倫斯基在社群媒體Ｘ寫道，「我們支持川普總統所提的美俄烏三方會談。烏克蘭強調，領袖層級才能商討主權與領土等重大議題，三方會談的形式是合適安排；歐洲各國在談判過程中需與烏克蘭保持密切協調，以確保基輔能獲得穩固的安全保障」。澤倫斯基說，川普在通話中，已釋出願參與提供戰後烏克蘭安全保證的正面訊號。

白宮發言人李維特說，美烏領袖先通話，之後歐洲和北約（ＮＡＴＯ）領袖加入，包含英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、北約秘書長呂特及歐盟執委會主席范德賴恩。

雙普會在阿拉斯加第一大城安克拉治舉行，兩人各搭專機飛抵該州最大的愛爾門道夫、李查遜聯合基地後，在媒體前微笑握手致意，隨即共乘座車前往會談現場。會談原本採一對一模式，但後來改為三對三，即美方加入國務卿魯比歐、總統中東特使威科夫，俄方加入外長拉夫羅夫、外交顧問鄂夏柯夫。

雙普會後召開簡短記者會，未接受媒體提問。先發言的普亭認為，雙方已達成某種協議，但川普卻回應說，重大議題上還沒有結果，也沒談定任何事。

普亭盼恢復美俄商業關係

普亭說，美俄已四年沒舉行峰會，衝擊雙邊關係，美俄關係已降至冷戰後新低，這對兩國及全球都不利。烏克蘭攸關俄國基本的安全威脅，「俄國視烏克蘭為兄弟之邦」，共享同樣根源，「對俄國來說，現在發生的一切都是場悲劇和嚴重傷口；俄國誠懇希望結束戰爭」。

普亭說，希望這次是個起點，不只解決烏克蘭問題，也能有助恢復美俄的商業和務實關係。若二○二二年是川普當總統，俄烏戰爭就不會發生，並用英語邀川普下次在莫斯科見面；川普答道，這提議很有趣，「我可能會因此遭批評，但我覺得這有可能發生」。

川普說，會後將打給澤倫斯基、北約，告知情況，「最終還是必須由他們做決定」，只剩少數問題還沒解決，其中一個可能是最重要的，但非常有機會達成共識。

川普對普亭致謝並表示，「我們很快會再與你們談話，也可能很快再見到你們」。兩人在記者會都未明言俄烏是否停火的問題。普亭說，充分接收到美方訊息，同意川普提到的必須確保烏克蘭安全看法。