川普稱在他任內 習近平不會侵台

聯合報／ 記者林宸誼陳熙文／綜合報導

川普在雙普會前搭乘空軍一號途中，接受福斯新聞「特別報導」訪問，他將俄烏關係與兩岸關係做比較，還聲稱習近平曾告訴他，不會在川普任內入侵台灣。

川普說，「你知道，中國習主席與台灣也有（和俄烏）非常相似情況，但只要我在，我不認為這種事會發生。」川普聲稱，習近平曾告訴他，只要川普還是總統就不會侵台，但習也表明他和中國都「非常有耐心」；川普則對習說，「這要由你做決定，但最好不要現在發生」。

對此，大陸駐美大使館火速發表聲明回應，強調台灣問題是中美關係中「最重要、最敏感的議題」，呼籲美方恪守一中原則，審慎處理涉台問題。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇說，美國政府應恪守一中原則與中美三個聯合公報的承諾，妥善處理台灣相關議題，以行動維護台海和平與穩定。

川普 烏克蘭 俄羅斯 習近平 俄烏戰爭 台灣問題

相關新聞

未提停火協議…波頓：川普沒輸 但普亭贏了

美國有線電視新聞網十五日報導，川普第一任的白宮國安顧問波頓說，川普沒輸，但普亭很明顯贏了；除了更多會談，川普什麼也沒得到...

雙普會後 川普：俄烏後續協議要看澤倫斯基

美國總統川普十五日在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭後，他接受福斯新聞專訪說，俄烏終戰的後續協議取決於烏克蘭總統澤倫斯基，能...

俄攻烏秀肌肉 未釋結束戰爭訊號

烏克蘭空軍十六日說，俄國徹夜發射共八十五架攻擊無人機和一枚彈道飛彈襲擊烏克蘭。而在十五日「雙普會」登場前幾小時，烏克蘭總...

觀察站／普亭老調重彈 川普不被糊弄須端出實質成果

「雙普會」十五日落幕，會後的共同記者會背板寫有「追逐和平」字樣，雖是這次峰會的目標，但在沒有任何協議公布下，顯然距離俄烏...

俄烏停火 雙普會未達協議

「雙普會」十五日在美國阿拉斯加州登場，美國總統川普、俄羅斯總統普亭會談兩小時四十五分。川普會後對媒體表示，「我們今天確實...

