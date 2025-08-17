川普稱在他任內 習近平不會侵台

川普在雙普會前搭乘空軍一號途中，接受福斯新聞「特別報導」訪問，他將俄烏關係與兩岸關係做比較，還聲稱習近平曾告訴他，不會在川普任內入侵台灣。

川普說，「你知道，中國習主席與台灣也有（和俄烏）非常相似情況，但只要我在，我不認為這種事會發生。」川普聲稱，習近平曾告訴他，只要川普還是總統就不會侵台，但習也表明他和中國都「非常有耐心」；川普則對習說，「這要由你做決定，但最好不要現在發生」。

對此，大陸駐美大使館火速發表聲明回應，強調台灣問題是中美關係中「最重要、最敏感的議題」，呼籲美方恪守一中原則，審慎處理涉台問題。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇說，美國政府應恪守一中原則與中美三個聯合公報的承諾，妥善處理台灣相關議題，以行動維護台海和平與穩定。