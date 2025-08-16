俄攻烏秀肌肉 未釋結束戰爭訊號

烏克蘭空軍十六日說，俄國徹夜發射共八十五架攻擊無人機和一枚彈道飛彈襲擊烏克蘭。而在十五日「雙普會」登場前幾小時，烏克蘭總統澤倫斯基也在社群媒體短片中說，「莫斯科既沒下達命令，也沒釋出任何結束戰爭的訊號；他們在談判當天仍在殺戮，這也說明了很多事」。

烏克蘭空軍十六日在ＴＧ表示，俄烏前線的烏克蘭幾個地區，即蘇米、頓內次克、切爾尼戈夫，以及烏軍後勤樞紐之一的第聶伯羅彼得羅夫斯克，均遭到鎖定徹夜空襲，已知造成一人喪生、一人受傷與民用基礎設施受損；俄國發射的是「伊斯坎德-Ｍ飛彈」與「見證者」自殺無人機。

烏克蘭空軍防空部隊摧毀其中六十一架無人機。烏克蘭武裝部隊參謀本部十六日在每日晨間戰報中寫道，過去一天在前線，俄烏兩軍發生大大小小共一三九次衝突。這些攻擊在十六日凌晨發生，而且是自十五日晚間就開始，與雙普會時間相當。

烏克蘭說，幾小股俄軍步兵本周（見報為上周）向烏東煤礦城鎮多布羅皮利亞附近的烏軍主要防線推進約十公里，引發外界擔憂俄軍在俄烏戰場將取得更大範圍的突破，因為將進一步對烏克蘭幾個主要城市造成威脅。

澤倫斯基還在前述短片中指出，俄國這些攻勢的意圖是在雙普會前夕展現實力「秀肌肉」。