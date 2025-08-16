觀察站／普亭老調重彈 川普不被糊弄須端出實質成果

「雙普會」十五日落幕，會後的共同記者會背板寫有「追逐和平」字樣，雖是這次峰會的目標，但在沒有任何協議公布下，顯然距離俄烏停火，甚至美國總統川普追逐的諾貝爾和平獎，都還非常遠。

普亭抓住迎合川普的心理，當面感謝其努力，且願和美國商務往來，但全球最關切的停火和領土問題，普亭隻字未提。

對川普來說，什麼樣的會談結果才算成功？川普本周接連給出不同答案。美俄久違的峰會不僅對結束俄烏戰爭很重要，對川普也是賭注，畢竟他在去年大選前不斷打包票，宣稱他比前總統拜登更有能力結束戰爭。

若川普無法在會後得到滿意結果，這對其外交政策無疑是一大打擊，也可能丟失美國人民信心，反映出他沒辦法擺平普亭、兌現其競選支票。

然而會後的共同記者會卻能窺見很大問題，即美俄顯然在是否達成協議上，意見有所分歧。普亭認為，雙方已達成某種協議，但川普卻回應說，重大議題還沒結果，也沒談定任何事。這與普亭的態度有落差。

還有普亭在發言時，比起解決俄烏戰爭，顯然更關注修復美俄關係，不只提到兩國關係對世人的重要性，更時不時吹捧川普，反觀在俄烏戰爭上，普亭幾乎老調重彈，重申解方是消弭對俄國根本的安全威脅。

普亭發言時大多將主軸放在美俄關係上，使外界很難不解讀普亭的目的是希望安撫川普並提高自己聲量，甚至藉此拖延俄烏戰事。

不過川普日前表明，若雙普會不成功，就根本不會打給歐洲領袖和烏克蘭總統澤倫斯基，如今會後已通話，這顯示在川普眼中，此次會談仍算有所進展。

只不過對各界期待的議題，包括安全保證、領土交換乃至停戰的時程等，川普必須拿出實質成果，否則只會被外界認為他又被普亭糊弄了。