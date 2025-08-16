聽新聞
0:00 / 0:00

美鋪紅毯高規格迎普亭 與澤倫斯基訪美強烈反差

聯合報／ 編譯茅毅周辰陽／綜合報導

俄羅斯二○二二年二月侵烏以來，俄國總統普亭十五日首次踏上西方國家土地，獲川普精心安排的盛大迎接，與二月廿八日烏克蘭總統澤倫斯基在白宮所受待遇形成強烈對比。

包括為普亭鋪紅地毯；川普在空軍一號專機內等候普亭專機降落，再步下停機坪；川普見到普亭時拍手歡迎，兩人接著朝彼此走近、微笑並握手，在一個寫有「阿拉斯加二○二五」的舞台上合影；兩人極為罕見地一起坐進美國總統專用的「野獸」防彈座車，再前往會談地點。

兩人並肩在停機坪走紅毯時，多架美國軍機在上空呼嘯而過，包括一架Ｂ-２「幽靈」匿蹤轟炸機，在空中編隊飛行。

紐約時報十五日報導，即使川普並未在領土問題上對普亭讓步，澤倫斯基仍可能對川普與普亭的互動感到憂慮。川普以親暱的語氣稱呼普亭的名字「伏拉迪米爾」。

對因發動侵烏戰爭等相關罪行而面臨國際刑事法院逮捕令的普亭來說，前述動作都高調地幫他修補國際形象，但對飽受戰禍蹂躪的烏克蘭人而言，這是令人不寒而慄的畫面。

反觀二月廿八日，甚至有批評人士指控，白宮不歡而散的吵架事件，是川普和美國副總統范斯有預謀的陷阱圈套，當時美國正副總統在橢圓辦公室公開斥責澤倫斯基，並指控他忘恩負義。

普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

美俄峰會未達止戰協議 捷克眾議長：川普未有效施壓

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

鋪紅毯迎接！美俄峰會普亭2大收穫曝光 烏國見「這幕」恐不寒而慄

相關新聞

未提停火協議…波頓：川普沒輸 但普亭贏了

美國有線電視新聞網十五日報導，川普第一任的白宮國安顧問波頓說，川普沒輸，但普亭很明顯贏了；除了更多會談，川普什麼也沒得到...

雙普會後 川普：俄烏後續協議要看澤倫斯基

美國總統川普十五日在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭後，他接受福斯新聞專訪說，俄烏終戰的後續協議取決於烏克蘭總統澤倫斯基，能...

川普稱在他任內 習近平不會侵台

川普在雙普會前搭乘空軍一號途中，接受福斯新聞「特別報導」訪問，他將俄烏關係與兩岸關係做比較，還聲稱習近平曾告訴他，不會在...

俄攻烏秀肌肉 未釋結束戰爭訊號

烏克蘭空軍十六日說，俄國徹夜發射共八十五架攻擊無人機和一枚彈道飛彈襲擊烏克蘭。而在十五日「雙普會」登場前幾小時，烏克蘭總...

觀察站／普亭老調重彈 川普不被糊弄須端出實質成果

「雙普會」十五日落幕，會後的共同記者會背板寫有「追逐和平」字樣，雖是這次峰會的目標，但在沒有任何協議公布下，顯然距離俄烏...

俄烏停火 雙普會未達協議

「雙普會」十五日在美國阿拉斯加州登場，美國總統川普、俄羅斯總統普亭會談兩小時四十五分。川普會後對媒體表示，「我們今天確實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。