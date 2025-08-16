美鋪紅毯高規格迎普亭 與澤倫斯基訪美強烈反差

自俄羅斯二○二二年二月侵烏以來，俄國總統普亭十五日首次踏上西方國家土地，獲川普精心安排的盛大迎接，與二月廿八日烏克蘭總統澤倫斯基在白宮所受待遇形成強烈對比。

包括為普亭鋪紅地毯；川普在空軍一號專機內等候普亭專機降落，再步下停機坪；川普見到普亭時拍手歡迎，兩人接著朝彼此走近、微笑並握手，在一個寫有「阿拉斯加二○二五」的舞台上合影；兩人極為罕見地一起坐進美國總統專用的「野獸」防彈座車，再前往會談地點。

兩人並肩在停機坪走紅毯時，多架美國軍機在上空呼嘯而過，包括一架Ｂ-２「幽靈」匿蹤轟炸機，在空中編隊飛行。

紐約時報十五日報導，即使川普並未在領土問題上對普亭讓步，澤倫斯基仍可能對川普與普亭的互動感到憂慮。川普以親暱的語氣稱呼普亭的名字「伏拉迪米爾」。

對因發動侵烏戰爭等相關罪行而面臨國際刑事法院逮捕令的普亭來說，前述動作都高調地幫他修補國際形象，但對飽受戰禍蹂躪的烏克蘭人而言，這是令人不寒而慄的畫面。

反觀二月廿八日，甚至有批評人士指控，白宮不歡而散的吵架事件，是川普和美國副總統范斯有預謀的陷阱圈套，當時美國正副總統在橢圓辦公室公開斥責澤倫斯基，並指控他忘恩負義。