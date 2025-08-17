未提停火協議…波頓：川普沒輸 但普亭贏了

美國有線電視新聞網十五日報導，川普第一任的白宮國安顧問波頓說，川普沒輸，但普亭很明顯贏了；除了更多會談，川普什麼也沒得到。

波頓說，普亭在重建美俄關係上取得很大進展，「我向來認為，這就是他的關鍵目標；他暫時擺脫制裁壓力，沒有面臨停火要求，下一場會談也沒敲定。烏克蘭總統澤倫斯基在這場記者會前什麼也不知道。距離事情結束為時尚早，但我會說，普亭達到大部分目的，川普取得的實質成果很少」。

美國喬治華盛頓大學學者利特沃克評論，這場會談如同川普第一任與北韓領袖金正恩的美朝峰會「川金會」，氣氛十足卻內容貧乏，在準備不足且存在某種道德風險下，讓一個戰爭罪犯獲得正當性。

民主黨籍聯邦眾議員米克斯甚至批評沒邀烏方代表，普亭也沒讓步，讓他獲得「不應得的獎賞」，幾乎是為他鋪紅地毯、合法化俄國侵略行徑並洗白俄軍戰爭罪。

國防問題專家坎普弗在美國福斯新聞評論，普亭發言多為華麗辭藻與歷史回顧，缺乏具體協議的細節，令人摸不著頭緒；川普發言雖提到達成部分共識，但沒多做詳述，且完全沒提停火協議；聽完整場發言，仍無法確定兩人到底達成什麼共識，也不清楚有無下一場會談，川普似乎將後續作為的球丟給澤倫斯基。

美國智庫戰爭研究所（ＩＳＷ）分析，普亭在阿拉斯加的談話延續他自二○二一年起的一貫論調，例如聲稱俄烏「同源」、烏克蘭主權應從屬俄國。老調重彈凸顯他對這場戰爭的目標至今沒有絲毫讓步之意，也不打算認真展開和平談判，雙普會更像一場外交秀，沒帶來多少實質突破。

華爾街日報引述拜登政府官員陶塞格報導，雙普會有一九四五年二月二戰尾聲前的雅爾達會議2.0的觀感風險，會後若沒有悉心協調烏歐領袖再提終戰策略，那距離和平還很遙遠。前慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）主席伊辛格也在社群媒體寫道，雙普會結果是「一比○，普亭領先」，烏歐對此深感失望。