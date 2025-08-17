聽新聞
雙普會後 川普：俄烏後續協議要看澤倫斯基

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／連線報導
十五日「雙普會」後，烏克蘭總統澤倫斯基預定十八日訪問白宮。圖為澤倫斯基七月十七日到烏克蘭國會開會。美聯社
美國總統川普十五日在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭後，他接受福斯新聞專訪說，俄烏終戰的後續協議取決於烏克蘭總統澤倫斯基，能否基於這次「雙普會」來達成。川普也稱這次會談成功，暫不用考慮因中國大陸進口俄國石油而對中加徵關稅。

川普並在美東時間十六日凌晨於自創社群媒體真實社群發文說，雙普會及會後，他與澤倫斯基、北約秘書長呂特等歐洲領袖的通話也同樣順利，各方都認定俄烏終戰的最佳方式是直接達成和平協議，而不只是達成「往往沒能維繫」的停火協議。川普還說，澤倫斯基十八日將訪白宮，「若一切順利，我們將安排與普亭總統的會議」。

川普接受福斯新聞主持人漢尼提的卅分鐘訪問時則說，現在「真的要靠澤倫斯基總統來搞定（協議）」，歐洲國家也須多少參與，「但一切取決於澤倫斯基」。川普說，協議正式達成前都不算真正協議，他建議澤倫斯基「必須達成協議」，俄國是很強大國家，但「烏克蘭不是」。川普還說普亭很聰明，沒任何事能逼他談判。

川普也說，他和普亭在會談時已大致達成共識，即認為俄烏戰爭將以土地交換及美國提供某種安全保障的方式結束。川普並說，鑑於十五日的發展，可能得二或三周後，再考慮因中國進口俄國石油，對中國輸美商品加徵關稅。

彭博十六日引述知情人士報導，美國正考慮揚言制裁俄國國有「俄羅斯石油公司」及私人的路克石油公司，作為逼迫普亭接受俄烏停火的選項之一。

前者由普亭的密切盟友謝琴掌管，根據彭博估計，這兩家公司共占俄國總原油出口近半，今年上半年每日約二二○萬桶。

由於擔憂對油價造成影響，美國官員表示，川普希望制裁將是短期。其他可能的制裁選項包括對俄國的油輪「影子艦隊」祭出限制以及對中國大陸等俄油的買家課徵關稅。而川普已以印度至今大買俄油為由，對印度輸美商品課徵百分之五十的關稅。

前述知情人士提醒，任何相關措施的落實可能都是漸進的，川普此前已暗示，他偏好關稅制裁，原因是他發現關稅的效果更好。美國財政部尚未對該報導置評。

另外，美國智庫哈德遜研究所研究員柯奇斯十五日接受中央社訪問時說，若美俄已面對面會談，卻仍無法達成停火，那美國就必須採取不同做法，包括更全面地軍援烏克蘭或實施制裁，迫使俄國改變目前做法。

川普 普亭 烏克蘭 澤倫斯基 俄烏戰爭

