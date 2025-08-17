法英德領袖17日主持烏克蘭盟友會議 討論和平步驟
法國總統府宣布，法國、英國和德國的領導人明天將主持1場由基輔盟友組成的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）參與的視訊會議，討論促成烏克蘭和平的步驟。
法新社報導，法國總統府表示，之所以召開這場由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）共同主持的會議，是因為美國和俄羅斯領袖昨天舉行高峰會，以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於18日前往華府與美國總統川普（Donald Trump）會商。
川普昨天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談後於聯合記者會上說，雙方在許多議題上達成共識，但尚未達成協議。
其後川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時補充說，有關俄烏戰爭將以土地交換及美國提供某種安全保障的方式結束，他與蒲亭有共識。
