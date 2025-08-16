普亭會同意？傳川普向澤倫斯基提議 讓烏國享有「類北約」安全保證

快訊

中央社／ 基輔16日綜合外電報導
法新社引述消息人士報導，美國總統川普（左）向烏克蘭總統澤倫斯基（中）及歐洲國家領袖提議讓烏克蘭享有類似北大西洋公約組織的安全保證，但俄羅斯總統普亭（右）會否接受令人懷疑。圖／美聯社
法新社引述消息人士報導，美國總統川普（左）向烏克蘭總統澤倫斯基（中）及歐洲國家領袖提議讓烏克蘭享有類似北大西洋公約組織的安全保證，但俄羅斯總統普亭（右）會否接受令人懷疑。圖／美聯社

法新社引述消息人士報導，美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲國家領袖提議讓烏克蘭享有類似北大西洋公約組織（NATO）的安全保證，但俄羅斯總統普亭會否接受令人懷疑。

其中1名要求身分保密的外交界消息人士透露，川普（Donald Trump）是在昨天結束與普亭（Vladimir Putin）於美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）舉行的高峰會後，今天稍早在返回華府的專機上與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等人通話時，談到這項提案。

這名人士說：「美方提議的烏克蘭安全保證之一，是北約組織之外的類似北約第5條款保障，且假設普亭會同意。」

法新社指出，北約集體安全便是依據第5條款原則，也就是只要其中1成員國遭到攻擊，整個聯盟就會一同保衛。

川普在飛機上先與澤倫斯基討論稍早的雙普會，之後再讓歐洲眾領袖及北約秘書長呂特（Mark Rutte）加入通話。

消息人士說：「美方在與（澤倫斯基）總統對話時談到這個（聯合安全保證）提案，接著與歐洲人一同對話時再度提及。」

另名知情人士證實有這類討論，但這名人士也說：「沒人知道這如何可行，以及普亭怎麼會同意，因為他絕對反北約，也顯然反對讓烏克蘭主權得到真正實際的保障。」

烏克蘭長久以來渴望加入北約，但俄羅斯卻以此為理由之一對其發動全面戰爭。一些西方圈子表達過反對烏克蘭加入北約，川普本人也一再排除讓烏克蘭加入北約的可能性。

澤倫斯基定於18日抵華府與川普磋商。第2名消息人士透露，兩人將討論若有川普、普亭和澤倫斯基3方峰會將是何種形式，以及基輔的歐洲盟友在和平談判、領土議題及安全保證方面會扮演何種角色。

