美俄峰會未達止戰協議 捷克眾議長：川普未有效施壓

針對川普與普亭在阿拉斯加會面未達成協議，捷克眾議長艾達莫娃表示，川普沒有施加有效壓力，「反而讓罪犯普亭重返國際舞台，卻什麼也沒得到」。

部分捷克政要則表示，普亭並想不尋求和平，而是想削弱西方團結並散播宣傳，呼籲應西方持續團結支持烏克蘭。

美國總統川普15日與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）在美國阿拉斯加會面，就結束俄烏戰爭展開討論。這場峰會事前備受期待，但兩人未達成止戰協議。

對此，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）在社群媒體X上表示，川普未能有效施加壓力並達成基本協議，「反而讓罪犯普亭重返國際舞台，卻什麼也沒得到」。

艾達莫娃批評：「這不是外交，這是對侵略者的危險禮物，也是對仍在為生存奮戰的烏克蘭的一記重擊。」她說，這次峰會再次證明普亭不想要和平，戰爭對他而言是宣傳的工具，而他最想把烏克蘭從世界地圖上抹去。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）則表示：「我歡迎川普努力終止戰爭，並持續與歐洲領導人討論，且將會談結果告訴歐洲各國，包括澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。」

利帕夫斯基也表示，普亭在記者會上說的那些關於「衝突根源」的話，跟他在國營電視台經常宣傳的胡言亂語一樣。「問題在於俄羅斯的帝國主義，而非烏克蘭想要自由生活的願望。別忘了，普亭這些話的背後，隱藏著他想把安全架構拉回到1997年的意圖，那時捷克還不是北約成員國。」

利帕夫斯基警告，阻止這種情況是捷克的生存利益所在。如果普亭真心想談和平，就不會整天攻擊烏克蘭了。

捷克國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）在X上表示，俄羅斯總統普亭並不尋求和平，而是想削弱西方團結並散播宣傳。她認為會談未帶來結束烏克蘭戰爭的重大突破，西方應保持團結並繼續支持烏克蘭。

捷克副總理尤瑞卡（Marian Jurečka）認為，阿拉斯加的會談本身是件正面的事，但遺憾的是，很明顯普亭其實不想要和平，也不想停止無辜且毫無必要的犧牲。「如果有這種意願，俄羅斯對烏克蘭的攻擊會立刻停止。」

捷克科研創新部長傑尼雪克（Marek Ženíšek）看法相似，他認為，普亭現在並不想要和平，否則他早就撤出烏克蘭。「俄羅斯的帝國主義是必須抗衡的威脅。昨天如此，今天如此，明天也一樣。」

海盜黨主席賀瑞普（Zdeněk Hřib）也表示，「俄羅斯獨裁者只是牽著川普的鼻子走，把他當成散播謊言的工具，並用來展示自己是美國的談判夥伴。」

賀瑞普重申，俄羅斯是侵略者，自由世界必須繼續要求俄羅斯獨裁者立即停火並真誠談判和平。如果莫斯科不立即接受這個基本要求，就必須在經濟與軍事採取讓俄羅斯政權真正痛苦的措施，並強調「我們必須專注於建立一個強大而團結的歐洲。」