「黑色星期五」德國政界批川普讓俄占盡便宜 大嘆普亭成贏家

美俄峰會落幕，未公布任何烏俄停火協議或會談細節。德國政界、專家與外交人士普遍批評，美國總統川普讓俄羅斯總統普亭在外交上佔盡便宜，並把結束戰爭的責任推給烏克蘭與歐洲。歐盟則計畫就峰會發表共同聲明，但時間未定。

川普（Donald Trump）與普亭（Vladimir Putin）昨天在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）閉門會談近3小時，隨後共同出席記者會，卻未宣布任何實質成果。記者會尾聲，普亭甚至以英語對川普說，下次峰會可以在莫斯科舉行。

川普事後受美媒訪問表示，現在應由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「去達成協議」，並隨即與澤倫斯基通話約1個半小時，後來德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、北約秘書長呂特（MarkRutte）等多名歐洲領袖也加入會議。

梅爾茨13日在美俄峰會前夕，曾召集澤倫斯基及歐洲各國、歐盟和北約領袖舉行「會前會」，希望向川普傳達歐洲立場，要求在維護烏克蘭與歐洲安全的前提下推動停火。

德國各界對峰會結果反應強烈。最大在野黨基民盟（CDU）黨團副主席洛特根（Norbert Röttgen）直言，普亭透過這場會晤獲得「先前難以想像的外交提升」，並再次成功讓川普收回制裁威脅。

同黨議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）則形容這是「黑色星期五」，川普為普亭鋪上紅地毯，卻在2月澤倫斯基訪問華府時給予冷遇，形成強烈對比。

慕尼黑聯邦國防軍大學政治學者馬薩拉（CarloMasala）指出，普亭既無須接受停火、也不用擔心新制裁，卻能在記者會上大談其最大化訴求；反之，川普將結束戰爭的責任推給烏克蘭與歐洲。

前慕尼黑安全會議主席伊辛格（WolfgangIschinger）也在社群媒體表示，峰會結果是「1比0，普亭領先」，烏克蘭與歐洲對此「深感失望」。

在野黨綠黨國會議員納尼（Sara Nanni）批評，川普並未用其影響力推動歐洲和平，這對西方是一個警訊。左翼黨主席范阿肯（Jan van Aken）則認為，烏克蘭對川普來說「完全無所謂」，更可能與普亭達成「骯髒的經濟交易」，並呼籲將中國納入談判。

執政聯盟中，社民黨（SPD）外交政策專家史泰格納（Ralf Stegner）態度相對樂觀。他表示，雖然普亭與川普在記者會上的表現「更像是一場政治表演」，但這場峰會仍是迄今為止結束戰爭的最大希望。能讓這兩名「關鍵角色」坐下對話，本身就是推動停火的重要一步。