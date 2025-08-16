承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」
美國總統川普（Donald Trump）8月15日在阿拉斯加會見訪美的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），川普親自在停機枰迎接，據外國唇語專家指，兩人在握手寒暄時均稱要「幫助對方」。
《每日郵報》引述唇語專家指，川普向普亭說的第一句話是「終於」（Finally），兩人握手時，川普稱「你做到了，很高興跟感謝見到你。」（You made it, fantastic to see you and appreciated.）
根據唇語專家所指，兩人均談到會幫助對方，其中普亭說道「謝謝，還有你，我是來幫助你。」（Thank you, and you. I am here to help you.）
川普愉快地回答：「我會幫助你。」（I'll help you.）
普亭之後向川普稱，若是要求，他「會就此罷休」（will bring it to a rest）。他說「他們只需要開口。」（All they need is to ask）
川普則回覆「我希望如此」（I hope it does）。兩人之後走向車輛，共同乘車。
據專家稱，在登上講台時，川普曾指示普亭與他握手，因為這「會給人留下好印象」。
香港01
