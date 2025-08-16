「食品通膨真的存在」雙普會美方餐盒疑曝光 網見照片全傻眼
美國總統川普與俄國總統普亭15日於美國阿拉斯加登場，社群平台X流出疑似美方提供的餐盒照片，內容僅有簡單的零食、脫水食品及飲料，讓網友大酸「美國真的有食品通膨」。
隨著美國提供給記者的午餐照片在X上曝光，吸引大批網友討論。「Alaska Summit News First」在X上分享記者的午餐照，大酸「美國真的有食品通膨」。
從相關貼文可看到，在白色的紙餐盒中，有海鹽洋芋片、胡蘿蔔乾、巧克力餅乾脆片、一小杯疑似優格的食品，以及貌似三明治食物，看起來很難填飽肚子。
有網友在下面留言，「這是午餐？最值錢的就是那罐可樂吧」；「一般人根本吃不飽」，「這個是不是就是脫水午餐」。
