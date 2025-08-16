快訊

被爆欠債不還終於打破沉默 張若凡自揭私生女悲慘身世：我媽很偉大

彭啓明嘉義勘察 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

俄烏可能立即停火？美俄峰會後首發聲 川普：和平協議才是最佳方式

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統川普。圖／法新社
美國總統川普。圖／法新社

美國總統川普今天表示，在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭舉行峰會後，他排除了俄國與烏克蘭立即停火的可能性，直接達成和平協議才是結束戰爭的方式。

川普（Donald Trump）今天清晨於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「各方認為結束俄烏之間這場可怕戰爭的最佳方式是直接達成和平協議，這樣才能真正結束戰爭，而不僅是達成停火協議，因為停火協議往往無法持久。」

川普在貼文中還提到：「烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於週一（18日）下午前來華府白宮橢圓形辦公室。若一切順利，我們之後將安排與普亭（Vladimir Putin）總統的會晤。這有可能挽救數百萬人的性命。」

澤倫斯基稍早也透過社群媒體表示，他已經與川普通話，並支持未來推動美烏俄三方會談，而唯有領袖層級的直接對話，才能處理包括主權及領土等重大議題。

普亭 美國 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

川普喊鍘 抓狂罵經濟學家廢柴為哪樁？克魯曼揭他「想遮掩的真相」

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

新聞評論／雙普沒談出結果 川普離諾貝爾和平獎還很遠

好想拿諾貝爾和平獎？希拉蕊喊達成1條件「願全力支持」 川普反應曝光

相關新聞

「食品通膨真的存在」雙普會美方餐盒疑曝光 網見照片全傻眼

美國總統川普與俄國總統普亭15日於美國阿拉斯加登場，社群平台X流出疑似美方提供的餐盒照片，內容僅有簡單的零食、脫水食品及...

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

美國總統川普（Donald Trump）8月15日在阿拉斯加會見訪美的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），川普親自在停機枰迎接，...

鋪紅毯迎接！美俄峰會普亭2大收穫曝光 烏國見「這幕」恐不寒而慄

美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會以未達成協議落幕，CNN記者華許（Nick Paton Walsh）分析，對烏克蘭而言...

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會以未達成協議落幕。英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他18日將在美國華府和川普...

「黑色星期五」德國政界批川普讓俄占盡便宜 大嘆普亭成贏家

美俄峰會落幕，未公布任何烏俄停火協議或會談細節。德國政界、專家與外交人士普遍批評，美國總統川普讓俄羅斯總統普亭在外交上佔...

俄烏可能立即停火？美俄峰會後首發聲 川普：和平協議才是最佳方式

美國總統川普今天表示，在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭舉行峰會後，他排除了俄國與烏克蘭立即停火的可能性，直接達成和平協議才是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。