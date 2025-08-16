俄烏可能立即停火？美俄峰會後首發聲 川普：和平協議才是最佳方式
美國總統川普今天表示，在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭舉行峰會後，他排除了俄國與烏克蘭立即停火的可能性，直接達成和平協議才是結束戰爭的方式。
川普（Donald Trump）今天清晨於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「各方認為結束俄烏之間這場可怕戰爭的最佳方式是直接達成和平協議，這樣才能真正結束戰爭，而不僅是達成停火協議，因為停火協議往往無法持久。」
川普在貼文中還提到：「烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於週一（18日）下午前來華府白宮橢圓形辦公室。若一切順利，我們之後將安排與普亭（Vladimir Putin）總統的會晤。這有可能挽救數百萬人的性命。」
澤倫斯基稍早也透過社群媒體表示，他已經與川普通話，並支持未來推動美烏俄三方會談，而唯有領袖層級的直接對話，才能處理包括主權及領土等重大議題。
