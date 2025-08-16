互相展現友好 卻未達成止戰協議！雙普會談重點一次看

美國總統川普與俄羅斯總統普亭今天在阿拉斯加結束關於俄國與烏克蘭戰爭的友好峰會。這場峰會事前備受期待，兩名領袖卻未達成止戰協議，也未透露會談詳細內容。

路透社整理會談重點如下：

● 肢體語言和相互誇讚

川普與普亭（Vladimir Putin）各自的專機降落在阿拉斯加州的美軍基地不久後，兩人在停機坪的紅毯上會面，氣氛友好。這是他們自2019年以來第一次會面，兩人像老友一樣打招呼、微笑握手、互觸胳膊，感情似乎很好。

兩人數小時後結束會談並出現在記者面前時，氣氛似乎沒那麼熱切，但仍極力互相稱讚。身為東道主的川普讓普亭先發言，普亭則說很高興看到川普平安無事。川普去年7月曾遭暗殺未遂。

川普說，他與普亭向來關係極佳。他沒有提及對普亭2022年發起俄烏戰爭的不滿，也未談到俄國若不採取行動停戰可能面臨的制裁。

但他們展現良好私交的努力掩蓋了一個基本事實：撇開友誼不談，他們沒有宣布達成止戰協議。

● 會不會有協議？

川普告訴記者：「我們今天確實取得了一些不錯的進展。」他沒有多加說明。「目前還沒有真正的協議。」

川普及其顧問在峰會前試圖淡化外界對俄烏戰爭出現突破的期待。川普表明，他希望達成停火協議。峰會場地的背板上也寫著「追求和平」（PursuingPeace）。

川普離開阿拉斯加時，幾乎沒有任何成果可展示，有損他作為交易專家的形象，也讓他少了一項可以在明目張膽爭取諾貝爾和平獎的過程中吹噓的成就。

● 解讀普亭，美國前總統拜登被拉來墊背

即使沒有做出重大讓步，普亭說話也很懂得迎合川普。他認同川普未經證實的主張，聲稱如果當選上屆總統的是川普而非民主黨籍的拜登（Joe Biden），俄烏戰爭根本不會爆發。

普亭不顧拜登勸阻，執意命令俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。

不過，即便迎合川普關於戰爭起因的說法，普亭也暗示要解決烏克蘭衝突為時尚早。他說：「為了讓解決方案長長久久，我們必須消除這場衝突的所有根源。俄羅斯有其自身的國家利益。」

普亭雖未詳述，但他長期以來主張北大西洋公約組織（NATO）向東擴張就是導致烏克蘭戰爭的主要原因，因為這讓俄羅斯面臨存亡威脅；北約則駁斥這種觀點。

普亭曾矢言戰到實現烏克蘭非軍事化和中立為止。由於這些目標遙不可及，他今天所謂「衝突根源」和「國家利益」的說法，暗示他準備繼續作戰。

● 不接受現場提問

川普和普亭今天在媒體面前不容閃失，各自發表聲明，卻不接受提問，讓記者無法探究會談細節。

然而對於受到其他世界領袖孤立的普亭來說，單單是受邀赴美與美國總統會談就是一種勝利，看起來他對此也很滿意。