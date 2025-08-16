雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會以未達成協議落幕。英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他18日將在美國華府和川普會面。

澤倫斯基說，川普在阿拉斯加州與普亭會面後當天晚上，和他通話超過一個半小時。他還表示，18日的會談將討論「關於結束殺戮和戰爭的所有細節」，並補充說「感謝邀請」。

然而，美國Axios新聞網的記者、美國CNN分析師芮維（Barak Ravid）在社群媒體平台X上發文透露，川普告訴澤倫斯基和北約國家領袖，普亭不希望停火，更偏好達成一項全面的協議以結束戰爭。

芮維還寫道，一位參與通話的消息人士指出，川普「認為迅速達成和平協議比停火更好」。

美國總統川普昨天美國阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭舉行峰會，但未達成俄烏停火。白宮新聞秘書李威特今天說，川普隨後在返回華府的飛機上與烏克蘭總統澤倫斯基透過電話長談。

法新社報導，李威特（Karoline Leavitt）在美國總統專機「空軍一號」上告訴媒體記者，川普（Donald Trump）也與北大西洋公約組織（NATO）相關國家領袖通了電話。

川普於美東時間今天凌晨2時45分（台灣時間16日下午2時45分）抵達華府，沒有回覆記者提問。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的1名發言人也證實川普今天凌晨與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲國家領袖通話，討論他與普亭（Vladimir Putin）的峰會。

這名發言人表示，除了澤倫斯基以外，川普談話對象包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），過程超過1小時。

烏克蘭總統府則說，川普先與澤倫斯基通話，之後其他歐洲領袖才加入。