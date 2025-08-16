鋪紅毯迎接！美俄峰會普亭2大收穫曝光 烏國見「這幕」恐不寒而慄

美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會以未達成協議落幕，CNN記者華許（Nick Paton Walsh）分析，對烏克蘭而言，今晚的情況或許還不算最壞，畢竟沒有任何協議在他們未參與的情況下擬定，一覺醒來不必面對突如其來的美俄和解，也不會被迫接受任何協議。但普亭贏得兩大收穫，烏克蘭人仍須承受一個更加險惡的世界。

華許指出，川普看起來既不開心又疲憊，或許是因為普亭顯得不屈不撓，持續強調俄烏戰爭的「根本原因」，聽起來態度絲毫未變，甚至向烏克蘭與歐洲盟友發出隱晦警告。

川普致電基輔及北約盟邦時，可能提出了某種普亭視為「協議」的框架，但最終從川普的臉色和言語來看，顯然並未達成他認為可行的重要協議。兩人甚至沒有共進午餐，普亭就匆忙搭機離美。

談判中最棘手的部分仍是最終仍需達成共識的事項，而川普提到尚有若干「重大」問題沒解決，顯示在烏克蘭領土歸屬與停火等議題上幾乎沒有進展。

儘管如此，普亭在阿拉斯加峰會仍取得兩大勝利。

首先是令人矚目的紅毯歡迎儀式，以及共乘美國總統專車「野獸」。對於被控戰爭罪犯的普亭而言，這兩個舉動都高調地替他修復了國際形象，但對許多烏克蘭人來說，這是一幅令人不寒而慄的畫面。更令人感到諷刺的是，儘管過去三年半屠殺烏克蘭平民，普亭仍將烏克蘭稱為「兄弟」國。

其次，普亭為俄軍沿前線的推進爭取到更多時間。川普會後接受福斯新聞專訪時已表示，暫時不考慮對俄羅斯祭出更多制裁或其他「嚴厲後果」。不過，普亭看起來也不急於行動，意味著後續仍會有更多會議與談判。時間對俄方至關重要，因為夏季攻勢正逐步將取得的戰果轉化為戰略性勝利。