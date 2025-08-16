沒打算停火？美俄峰會才落幕 烏克蘭控俄發動無人機、飛彈夜襲

美國總統川普和俄羅斯總統普亭昨天為終結烏克蘭戰爭而舉行高峰會。峰會落幕數小時後，基輔當局今天指出，俄羅斯夜間對烏克蘭發射85架攻擊無人機、一枚彈道飛彈。

法新社報導，川普與普亭（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州舉行的會談落幕，儘管這場峰會廣受矚目，但在停止俄羅斯對烏克蘭超過3年侵略的議題上毫無突破。

烏克蘭空軍指出，莫斯科「以1枚伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈、85架見證者（Shahed）型無人機進行攻擊」，並且對4個州的「前線地區」展開攻擊。

烏克蘭空軍在每日報告中指出，這些攻擊發生於「8月16日凌晨」，而且是從8月15日晚間就開始。這正是普亭與川普進行磋商之際。

基輔表示，其中61架無人機遭到防空系統擊落。

儘管西方數月以來不斷施壓克里姆林宮承諾停止戰鬥，雙普會後沒有宣布停火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）迄未針對雙普會發表公開評論。