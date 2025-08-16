快訊

沒打算停火？美俄峰會才落幕 烏克蘭控俄發動無人機、飛彈夜襲

中央社／ 基輔16日綜合外電報導
阿拉斯加峰會15日結束後，普亭（左）和川普舉行聯合記者會。圖／路透
美國總統川普俄羅斯總統普亭昨天為終結烏克蘭戰爭而舉行高峰會。峰會落幕數小時後，基輔當局今天指出，俄羅斯夜間對烏克蘭發射85架攻擊無人機、一枚彈道飛彈。

法新社報導，川普與普亭（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州舉行的會談落幕，儘管這場峰會廣受矚目，但在停止俄羅斯對烏克蘭超過3年侵略的議題上毫無突破。

烏克蘭空軍指出，莫斯科「以1枚伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈、85架見證者（Shahed）型無人機進行攻擊」，並且對4個州的「前線地區」展開攻擊。

烏克蘭空軍在每日報告中指出，這些攻擊發生於「8月16日凌晨」，而且是從8月15日晚間就開始。這正是普亭與川普進行磋商之際。

基輔表示，其中61架無人機遭到防空系統擊落。

儘管西方數月以來不斷施壓克里姆林宮承諾停止戰鬥，雙普會後沒有宣布停火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）迄未針對雙普會發表公開評論。

