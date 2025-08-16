梅蘭妮亞致函普亭關切遭綁兒童 川普峰會親手轉交

快訊

中央社／ 安克拉治15日綜合外電報導

兩名白宮官員今天說，美國總統川普的夫人梅蘭妮亞在致俄羅斯總統普亭的私人信函中，提到烏克蘭與俄羅斯兒童遭遇的困境。川普在阿拉斯加峰會期間親手把信件轉交蒲亭。

路透社報導，官員們沒有透露梅蘭妮亞（MelaniaTrump）信件的具體內容，只說信件提到因烏克蘭戰爭而發生的兒童綁架問題。先前沒有媒體報導過這封信件的存在。

俄羅斯強行帶走烏克蘭兒童的問題，對烏克蘭而言極為敏感。烏克蘭表示，數以萬計兒童在未經家人或監護人同意下被帶往俄羅斯或俄羅斯占領區，這種綁架行為構成了戰爭罪，並符合聯合國條約對「種族滅絕」的定義。

莫斯科當局先前曾表示，俄羅斯是在保護戰區中處於弱勢的兒童。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）指出，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯導致數百萬名烏克蘭兒童受苦受難，並侵犯他們的權利。

川普與普亭（Vladimir Putin）在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）的美軍基地會談近3個小時，但未能就俄烏戰爭達成停火協議。

