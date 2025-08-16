普亭1：0！歐洲批美俄峰會結果 澤倫斯基團隊評「空心漢堡」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日在阿拉斯加州安克拉治的艾爾蒙多夫－李察森聯合基地迎接俄羅斯總統普亭。路透
美國總統川普俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加舉行備受各界期待的峰會，最終未能為烏克蘭帶來停火，歐洲官員紛紛表達失望與憤怒。

基輔獨立報報導，多個歐洲國家官員在峰會後紛紛透過社群媒體表態。德國前駐美大使伊申格（Wolfgang Ischinger）在「X」發文寫道：「普亭在川普面前獲得了紅毯待遇，川普什麼也沒得到。正如人們所擔心的，沒有停火，沒有和平，沒有真正的進展。」

伊申格抨擊：「普亭很明顯以1：0領先，沒有新制裁，烏克蘭一無所獲，歐洲極度失望。」

普亭在會後記者會上，向烏克蘭及其歐洲盟友發出隱晦警告，還表示俄羅斯的要求包括「在歐洲安全領域的公平平衡」。立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）批評普亭的談話等於是「情感操弄與含蓄威脅」，並指出即便在峰會當天，俄軍仍持續「轟炸烏克蘭平民」。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）則肯定川普的斡旋努力，但警告不要陷入克里姆林宮的宣傳。他在「X」寫道：「問題在於俄羅斯的帝國主義，而不是烏克蘭想要自由生活的願望。如果普亭認真對待和平談判，今天就不會整天攻擊烏克蘭。」

BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基尚未公開發表評論。金融時報透露，澤倫斯基團隊初步評估認為峰會進展有限，一名總統助理形容結果「非常奇怪」，另一位助理則稱「空心漢堡」（nothing burger）。

普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

