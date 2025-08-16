快訊

普亭重彈舊調、立場毫無鬆動 導致美俄峰會無協議

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
俄國總統普亭15日在與美國總統川普的阿拉斯加峰會上舊調重彈。歐新社
美國總統川普俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加安克拉治的愛爾門道夫—李查遜聯合基地會晤。原本預定的「一對一」談話臨時擴大為「三對三」，包括俄國外長拉夫羅夫、總統助理鄂夏柯夫、美國國務卿魯比歐及中東特使威科夫等人。俄方談判代表、俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫會後宣稱會談「進展順利」。

智庫「戰爭研究院」（ISW）分析，聯合記者會上，普亭先以俄語發言，重申多項克里姆林宮的既有敘事：烏克蘭戰爭的「根源」在於北約東擴，以及基輔政府「歧視俄語人口」。他同時強調俄美在二戰時曾有軍事合作，並提及阿拉斯加與俄羅斯的地理接近，刻意營造雙邊「歷史連結」。普亭並指控歐洲國家「破壞談判」，這些言論被視為克里姆林宮慣用的訊息戰伎倆。

川普的發言相對簡短，僅表示會談「有建設性」但「沒有達成協議」。他強調「沒有協議就等於沒有協議」，並承諾會將會談內容轉知烏克蘭總統澤倫斯基及北約盟國，強調是否達成協議「終究取決於他們」。川普同時重申，任何與俄國的經濟協議必須等戰爭結束之後才會考慮。

值得注意的是，會議原訂的午宴臨時取消，雙方在未回答媒體提問的情況下離場。會前數小時，俄軍對烏克蘭展開大規模飛彈及無人機攻擊，烏軍方通報共有97架自殺型無人機及2枚伊斯坎德爾彈道飛彈來襲，造成多地平民傷亡及基礎設施損毀。美方認為，這波攻擊只會削弱普亭談判籌碼。

分析指出，普亭在阿拉斯加的談話，延續他自2021年起的一貫論調，包括聲稱俄烏「同源」、烏克蘭主權應從屬於俄羅斯。這顯示他對戰爭目標沒有絲毫讓步意願，也不打算認真展開和平談判。峰會結果突顯美俄在烏克蘭問題上的根本歧異，峰會更像是一場外交秀，未帶來任何實質突破。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

