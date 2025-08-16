川普：與普亭有私下「真誠交談」 無事能逼他上談判桌

美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加舉行峰會，並在接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）專訪時透露，他與普亭在聯合記者會結束後「進行非常真誠的交談」。

根據路透與BBC轉述，當漢尼提問及兩人是否有單獨相處的時間時，川普說：「是的，我有，實際上，就在我們發表講話之後。他發表一篇非常好的演說，我也結束我的演說。隨後我們談了一會兒，我們在那之後進行非常真誠的交談。」

Their HISTORICAL meeting is OFFICIALLY over https://t.co/eXtI2yDur0 pic.twitter.com/l7YEW8QbFF — RT (@RT_com) 2025年8月15日

川普表示，他認為普亭「希望看到協議完成。」但拒絕透露雙方無法達成共識的「一大關鍵」。

俄羅斯官媒RT則轉述，川普同時淡化西方壓力迫使普亭坐上談判桌的想法。他表示：「我不認為有什麼事能把他帶到談判桌前。他是一個非常聰明的人，可以說，沒有任何事能迫使他談判。」並補充指出，儘管俄烏衝突仍在持續，談判仍在持續進行。