快訊

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

中職／PS女孩icash卡開賣8秒完售！邊荷律「親簽版」競標破2萬

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

川普：與普亭有私下「真誠交談」 無事能逼他上談判桌

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與俄羅斯普亭15日結束聯合記者會後離開講台。美聯社
美國總統川普與俄羅斯普亭15日結束聯合記者會後離開講台。美聯社

美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加舉行峰會，並在接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）專訪時透露，他與普亭在聯合記者會結束後「進行非常真誠的交談」。

根據路透與BBC轉述，當漢尼提問及兩人是否有單獨相處的時間時，川普說：「是的，我有，實際上，就在我們發表講話之後。他發表一篇非常好的演說，我也結束我的演說。隨後我們談了一會兒，我們在那之後進行非常真誠的交談。」

川普表示，他認為普亭「希望看到協議完成。」但拒絕透露雙方無法達成共識的「一大關鍵」。

俄羅斯官媒RT則轉述，川普同時淡化西方壓力迫使普亭坐上談判桌的想法。他表示：「我不認為有什麼事能把他帶到談判桌前。他是一個非常聰明的人，可以說，沒有任何事能迫使他談判。」並補充指出，儘管俄烏衝突仍在持續，談判仍在持續進行。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

難掩失望？專家看川普肢體語言 峰會前後「像兩個完全不同的世界」

普亭肯定川普願理解問題本質 籲烏歐勿破壞和平進程

川普：習近平說他很有耐心 我任內不會入侵台灣

雙方皆稱有進展但實質內容少 川普普亭峰會重點一次看

相關新聞

白談一場？普丁沒有放棄俄羅斯國家戰略

而這次雙方沒有任何具體結果，對於當事國烏克蘭、以及歐洲盟友來說則是喜憂參半：一方面對於沒有拿烏克蘭領土做交易，可以說暫時鬆一口氣；另一方面停火協議前景仍不明朗，普丁看似友善但並不會輕易放棄俄羅斯的國家戰略，未來仍是未知數。

白宮前國安顧問看美俄峰會：川普沒輸 但普亭明顯贏了

美俄阿拉斯加峰會後，川普第一任期白宮國安顧問波頓（John Bolton）表示，川普與俄羅斯總統普亭的會晤，勝負顯而易見...

難掩失望？專家看川普肢體語言 峰會前後「像兩個完全不同的世界」

美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加舉行峰會，並在會後舉行短暫的聯合記者會。心理學家兼肢體語言專家科列特（Peter...

美俄峰會後接受福斯專訪 川普曝：將安排普亭與澤倫斯基會面

美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加舉行閉門峰會後，接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）專訪時表示，仍...

被問「會不會停止殺害平民？」普亭反應曝光了

美國總統川普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭結束了一場風險很高的峰會，可能決定烏克蘭戰爭的未來走向。川普表示，與普亭就俄...

川普：與普亭有私下「真誠交談」 無事能逼他上談判桌

美國總統川普與俄羅斯普亭15日在阿拉斯加舉行峰會，並在接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）專訪時透露，他與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。