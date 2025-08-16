川普高規格禮遇普亭 與澤倫斯基訪美形成強烈對比

快訊

中央社／ 安克拉治15日綜合外電報導
川普和普亭舉行聯合記者會結束後離場。 美聯社
俄羅斯總統普亭自下令全面入侵烏克蘭以來，今天首度踏上西方土地，受到美國總統川普精心安排的盛大迎接，與今年2月烏克蘭總統澤倫斯基所受待遇形成強烈對比。

法新社報導，在特別為電視轉播而安排的畫面中，普亭（Vladimir Putin）與川普分別搭乘各自的總統專機降落在阿拉斯加州愛爾門道夫空軍基地（ElmendorfAir Base）。這座基地是美國在阿拉斯加州規模最大的軍事設施，過去在監控蘇聯方面曾發揮關鍵作用。

川普在總統座機「空軍一號」內等候普亭專機降落，接著步下停機坪。這是兩人自2019年以來首次會面，川普在陰冷的灰濛天空下見到這位俄國領袖時，拍手歡迎。

兩人接著朝彼此走近，微笑並握手，然後在一個寫有「阿拉斯加2025」（Alaska 2025）的舞台上合影留念。

普亭與川普極為罕見地一同坐進美國總統專用的「野獸」（The Beast）超安全防彈座車，隨後前往會談地點，會談重點聚焦於烏克蘭議題。

當兩人在美國主辦方標示著以英文書寫「追求和平」（Pursuing Peace）字樣的房間會面時，普亭開懷露齒而笑，且似乎向記者開玩笑。

普亭試圖對川普大獻殷勤，向他表示渴望建立正面關係，並迎合川普最喜歡的論點之一，認同若2022年美國在位總統是川普而非拜登，他就不會入侵烏克蘭。

當川普說希望再次會面時，普亭難得以英語表示：「下次在莫斯科見（Next time in Moscow）。」

這場接待會與川普今年2月在白宮會晤澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時形成強烈對比，當時川普與副總統范斯（JD Vance）斥責澤倫斯基，並指控他忘恩負義。

澤倫斯基長期以來在西方世界備受讚揚。相較之下，普亭自從派兵入侵烏克蘭後，便大幅減少出訪，且因戰爭相關罪行面臨國際刑事法院（InternationalCriminal Court）的逮捕令。

