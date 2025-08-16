俄經濟特使：儘管遭遇阻力 美俄將持續建立關係

快訊

中央社／ 莫斯科15日綜合外電報導

俄羅斯最高經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，俄方在阿拉斯加受到美方「非常好」的接待，並說儘管遭遇「阻力」，兩國將持續建立關係。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德米崔耶夫說：「在阿拉斯加舉行的美俄高峰會肯定具有成效。」他又說：「我們討論了很多議題，並達成許多共識。」

德米崔耶夫表示：「其中有些問題有待達成共識，總統川普勾勒出美俄巨大的經濟合作潛力，這一點絕對非常重要。」

他說：「儘管遭遇很多阻力，我們將持續建立美俄關係，我們將繼續強化美俄關係。」

美國總統川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天在阿拉斯加結束峰會後，先後離開了阿拉斯加的軍事基地。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

