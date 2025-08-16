給雙普會滿分評價 川普：將安排普亭和澤倫斯基見面

美國總統川普15日與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加會面，川普會後接受專訪，他表示，雙方沒有達成協議，但取得非常大的進展，並指出，將安排普亭和烏克蘭總統澤倫斯基會面，而兩人都希望川普能夠出席。

為加速俄烏戰爭休戰，川普15日前往阿拉斯加安克拉治市（Anchorage）與普亭會面，雙方會談約3小時後，於美東時間晚間7點30分左右舉行會後聯合記者會，但兩人都沒有接受媒體提問。

川普於聯合記者會之後也接受福斯新聞（Fox News）的獨家專訪，他表示，雙方的見面非常好，並給出了滿分十分的評價；川普說，他認為普亭希望結束戰爭。

川普也指出，未來將舉行俄烏領袖高峰會，並表示，雙方都希望他出席；川普也表示，為了結束戰爭，美俄雙方同意俄烏之間會交換部分領土。