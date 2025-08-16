川普替雙普會「打滿分」 與普亭就領土交換達成共識、暫不考慮制裁俄

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加舉行峰會後，在聯合記者會結束時握手。法新社
美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加舉行峰會後，在聯合記者會結束時握手。法新社

美國總統川普俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加舉行閉門峰會前曾告訴記者，若當天未能達成停火協議，他將不會「高興」，但在會後接受福斯新聞主播漢尼提專訪時，卻給予峰會滿分評價。

根據CNN轉述，川普表示，由於雙方相處融洽，因此會給這場峰會極高分。他說：「我認為這次會議是10分，因為我們相處得非常融洽。當兩個大國相處得很愉快，尤其是核武大國，這是一件好事。我們是世界第一，他們是世界第二。這很重要，非常重要。」

川普還表示，他與普亭在會談中達成共識，俄烏戰爭將以土地交換，以及美國提供某種安全保障的方式結束。他說：「我認為這些都是我們談判的議題，也是大體上已經達成共識的部分。」並補充指出：「事實上，我認為我們在許多議題上都達成一致。我可以告訴你，這次會議氣氛很融洽。」

川普形容普亭是「強硬的人」且「非常強悍」，但強調整體會談結果正面。他說：「我認為我們已經相當接近達成結果。你看，烏克蘭必須同意這件事。」他還直接建議烏克蘭總統澤倫斯基：「必須達成協議。」

川普還說，由於峰會「進行得非常順利」，他暫時不考慮對俄羅斯計處更多制裁或其他「嚴厲後果」。他告訴漢尼提：「因為今天發生的事，我認為目前不必考慮那件事，也許2周或3周後再考慮，但我們現在不必考慮這件事。」

