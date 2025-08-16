普亭肯定川普願理解問題本質 籲烏歐勿破壞和平進程

俄羅斯總統普亭當地時間15日在阿拉斯加與美國總統川普會談後，肯定川普願深入了解烏克蘭衝突發生的根本原因和問題本質，會談具建設性，且是在充滿互信與相互尊重的氛圍下進行，希望美俄達成的相互理解將開啟烏克蘭和平之路。

普亭（Vladimir Putin）說，期待烏克蘭和歐洲國家以建設性的態度面對美俄達成的理解及促和成果，不會給和平製造障礙，也不會嘗試以挑釁手段或幕後詭計破壞既有進展。

在雙方外交首長，以及美方特使、俄方總統對外事務助理的陪同下，普亭與川普（Donald Trump）舉行逾2小時會談，會後召開不接受記者提問的聯合記者會。

除了烏克蘭議題，普亭花大篇幅闡述美俄關係「正常化」、由衝突邁向務實合作的重要性，期間更罕見提及美國在第二次世界大戰期間對蘇聯的協助、以及美俄還有更多同仇敵愾聯手打擊「共同敵人」的歷史。這與莫斯科宣傳近年強調蘇聯是唯一「正義之師」，而西方卻在二戰後「忘恩負義」的基調有明顯差異。

普亭提到，美俄邊界上就是國際換日線，期待美俄關係也能翻新頁，在政治領域由「昨天」邁向「明天」。普亭稱，美俄關係近4年曾惡化到冷戰結束以來最低點，而這對美俄雙邊關係、對全世界，都沒有好處。

普亭說，2022年與美國政府最後一次接觸時，他曾試圖說服時任美國總統拜登（Joe Biden），「不需要將情況弄到會發生像軍事行動如此嚴重後果的地步」，當時並曾直接了當表示，這是「重大錯誤」。

普亭稱，他在此要強調自己同意川普說法，也就是若當時美國總統是川普，就不會發生美方所謂的戰爭。普亭重申他與川普已建立非常良好、務實、具互信的直接接觸往來，相信按此趨勢，美俄將可盡快結束烏克蘭衝突，而且越快越好。

在貿易領域，普亭說，自川普政府今年1月上任以來，美俄雙邊貿易額開始增長，成長幅度達20%。普亭稱美俄有巨大的經貿投資合作潛力，尤其值得考慮的領域包括北極圈合作，以及能源、數位、高科技、太空等。美俄也有必要恢復地方層級的接觸往來，包括在俄羅斯遠東地區和美國西岸之間。

普亭稱，美俄是近鄰，彼此僅有白令海峽相隔，他抵達阿拉斯加時，下機即以「親愛的鄰居」稱呼川普，這聽起來有芳鄰般的善意。普亭也提到阿拉斯加留有許多美俄共同歷史印記，包括帝俄時期的東正教教堂、超過700個具俄羅斯根源的地理名稱，以及蘇聯飛行員埋葬處。

在烏克蘭議題方面，普亭的說法未有重要實質改變。他稱俄羅斯至今仍視烏克蘭為「兄弟之邦」，因此烏克蘭事件對俄羅斯而言是悲劇，也是沉重傷痛，俄方「真誠」追求結束衝突。

普亭重申，在烏克蘭發生的事情攸關「對俄羅斯國家安全的根本威脅」；為確保烏克蘭局勢獲長久、穩定的解決，必須排除導致危機發生的「所有」根本原因，且俄方的「合理合法」擔憂必須被納入考慮。

普亭稱，必須在歐洲、以及整個世界，在安全領域「恢復公平的平衡」。他聲稱完全同意川普說法，即也有必要確保烏克蘭的安全，俄方「當然願意為此努力」。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭。國際刑事法院（ICC）2023年3月以犯下戰爭罪為由，對普亭發布逮捕令。