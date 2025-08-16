快訊

Netflix真人秀女星「忘拔棉條卡體內一個月」 飄惡臭：像老鼠死在體內

巧合？雙普記者會接近尾聲…烏克蘭哈爾科夫「空襲警報」狂響

賓士車價崩盤僅「52萬新台幣」！CEO怒批：中國車市內耗正吞噬產業

聽新聞
0:00 / 0:00

被問「會不會停止殺害平民？」普亭反應曝光了

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
普亭與川普會面商討結束烏克蘭戰爭後，舉行聯合記者會時揮手致意。 路透社
普亭與川普會面商討結束烏克蘭戰爭後，舉行聯合記者會時揮手致意。 路透社

美國總統川普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭結束了一場風險很高的峰會，可能決定烏克蘭戰爭的未來走向。川普表示，與普亭就俄烏停火沒有達成協議，但有彼此理解。

這場由兩位總統及其高級幕僚參加的三對三會談持續大約三小時。在精心安排的戲劇性場面中，兩位領袖分別乘坐各自的總統專機抵達，並在一個空軍基地的停機坪上步下飛機。當普亭自2022年下令入侵烏克蘭以來首次踏上西方領土時，川普為他鼓掌。

美國展示了軍事力量，一架B-2匿蹤轟炸機從上空飛過，此時一名記者大聲向普亭喊道：「你會不會停止殺害平民？」

普亭毫不畏懼，咧嘴一笑，川普則採取不尋常的舉動，親自陪同他進入美國總統的防彈專車「野獸」（The Beast），隨後兩人在一個背板前舉行會談，上面以英文寫著「追求和平」。

普亭在此次訪問中對俄羅斯記者微笑並開玩笑，這對一位因烏克蘭戰爭而面臨國際刑事法院逮捕令的領袖來說是一次突破，這場戰爭已造成數十萬人死亡。

俄羅斯近日在戰場上取得進展，這可能在任何停火談判中增強普亭的籌碼，儘管烏克蘭在普亭飛抵時宣布已收復幾個村莊。

川普在飛往安克拉治的空軍一號上對記者表示樂觀態度。「雙方有很好的尊重程度，我認為會有成果。」他說。

川普堅稱他將對普亭採取強硬態度，此前他因2018年赫爾辛基峰會上顯得畏縮而受到激烈批評。

白宮15日突然宣布，川普取消與普亭單獨會面的計劃，改為與魯比歐和特使威科夫一同參加會談。

澤倫斯基在社群媒體上表示：「是時候結束戰爭了，俄羅斯必須採取必要步驟。我們寄望於美國。」

俄羅斯外長拉夫羅夫抵達阿拉斯加後對俄羅斯國家電視台說：「我們從不提前預測。」他身穿一件似乎寫有西里爾字母「USSR」的襯衫，那是昔日蘇聯的縮寫。

川普承諾與歐洲領袖和澤倫斯基協商，表示最終協議將在與普亭和烏克蘭總統的三方會談中達成，以「分配」領土。

會談在愛爾門道夫空軍基地舉行，這是阿拉斯加最大的美國軍事設施，也是冷戰時期監視蘇聯的基地。

更具歷史意義的是，美國於1867年從俄羅斯購買了阿拉斯加——莫斯科曾引用這筆交易來證明領土交換的合法性。

兩位領袖預計不會離開基地前往阿拉斯加最大城市安克拉治，當地抗議者已張貼支持烏克蘭的標誌。

此次峰會象徵著與西歐領袖及拜登截然不同的做法，後者承諾除非基輔也參與，否則不會與俄羅斯就烏克蘭問題進行討論。

普亭（左）與川普舉行峰會會召開聯合記者會。法新社
普亭（左）與川普舉行峰會會召開聯合記者會。法新社

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏停火

白宮：川普不再打算一對一會見普亭 幕僚全程陪同

華郵：川普欽點甘迺迪中心榮譽獎 湯姆克魯斯婉拒

聯邦政府接管警局越權？華府檢察長提告川普

相關新聞

被問「會不會停止殺害平民？」普亭反應曝光了

美國總統川普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭結束了一場風險很高的峰會，可能決定烏克蘭戰爭的未來走向。川普表示，與普亭就俄...

白宮前國安顧問看美俄峰會：川普沒輸 但普亭明顯贏了

美俄阿拉斯加峰會後，川普第一任期白宮國安顧問波頓（John Bolton）表示，川普與俄羅斯總統普亭的會晤，勝負顯而易見...

美俄峰會未提及烏克蘭停火 普亭邀川普下次莫斯科見

美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加舉行近3小時峰會後，召開短暫的聯合記者會，但沒有提及烏克蘭戰爭停火，也沒有接...

雙普會今落幕 川普：雙方有很多共識 但未達成協議

美國總統川普15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普在會後表示，雙方有非常多產的對話，也在會中達成很多共識，不過...

巧合？雙普記者會接近尾聲 烏克蘭哈爾科夫響起空襲警報

美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加舉行的峰會稍早落幕，正在烏克蘭東北部哈爾科夫的NBC新聞首席外交記者恩格爾（...

美俄峰會焦點不只烏克蘭 德媒：普亭想談大國關係

美俄峰會今天在阿拉斯加舉行。德媒分析，對俄羅斯總統普亭來說，烏克蘭並不是這場會面的主要議題，他更在意的是，如何藉會談推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。