被問「會不會停止殺害平民？」普亭反應曝光了

美國總統川普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭結束了一場風險很高的峰會，可能決定烏克蘭戰爭的未來走向。川普表示，與普亭就俄烏停火沒有達成協議，但有彼此理解。

這場由兩位總統及其高級幕僚參加的三對三會談持續大約三小時。在精心安排的戲劇性場面中，兩位領袖分別乘坐各自的總統專機抵達，並在一個空軍基地的停機坪上步下飛機。當普亭自2022年下令入侵烏克蘭以來首次踏上西方領土時，川普為他鼓掌。

美國展示了軍事力量，一架B-2匿蹤轟炸機從上空飛過，此時一名記者大聲向普亭喊道：「你會不會停止殺害平民？」

普亭毫不畏懼，咧嘴一笑，川普則採取不尋常的舉動，親自陪同他進入美國總統的防彈專車「野獸」（The Beast），隨後兩人在一個背板前舉行會談，上面以英文寫著「追求和平」。

普亭在此次訪問中對俄羅斯記者微笑並開玩笑，這對一位因烏克蘭戰爭而面臨國際刑事法院逮捕令的領袖來說是一次突破，這場戰爭已造成數十萬人死亡。

俄羅斯近日在戰場上取得進展，這可能在任何停火談判中增強普亭的籌碼，儘管烏克蘭在普亭飛抵時宣布已收復幾個村莊。

川普在飛往安克拉治的空軍一號上對記者表示樂觀態度。「雙方有很好的尊重程度，我認為會有成果。」他說。

川普堅稱他將對普亭採取強硬態度，此前他因2018年赫爾辛基峰會上顯得畏縮而受到激烈批評。

白宮15日突然宣布，川普取消與普亭單獨會面的計劃，改為與魯比歐和特使威科夫一同參加會談。

澤倫斯基在社群媒體上表示：「是時候結束戰爭了，俄羅斯必須採取必要步驟。我們寄望於美國。」

俄羅斯外長拉夫羅夫抵達阿拉斯加後對俄羅斯國家電視台說：「我們從不提前預測。」他身穿一件似乎寫有西里爾字母「USSR」的襯衫，那是昔日蘇聯的縮寫。

川普承諾與歐洲領袖和澤倫斯基協商，表示最終協議將在與普亭和烏克蘭總統的三方會談中達成，以「分配」領土。

會談在愛爾門道夫空軍基地舉行，這是阿拉斯加最大的美國軍事設施，也是冷戰時期監視蘇聯的基地。

更具歷史意義的是，美國於1867年從俄羅斯購買了阿拉斯加——莫斯科曾引用這筆交易來證明領土交換的合法性。

兩位領袖預計不會離開基地前往阿拉斯加最大城市安克拉治，當地抗議者已張貼支持烏克蘭的標誌。