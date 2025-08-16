雙普會結果各自解讀！普亭稱有協議 川普語帶保留

美國總統川普15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，雙方似乎對會談結果各自解讀；普亭會後說，他希望雙方達成的共識（agreement）能讓烏克蘭更接近和平，不過川普則語帶保留表示，在協議還沒有達成之前，沒有協議。

不過，普亭也在會後表示，他同意川普，指必須確保烏克蘭的安全。

為加速俄烏戰爭停戰，川普15日前往阿拉斯加安克拉治市（Anchorage）與普亭會面，兩人各自抵達愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）之後，在媒體鏡頭前握手致意，隨即坐車前往會談現場；雙方會談數小時後，於美東時間晚間7點30分左右舉行會後聯合記者會。

聯合記者會由普亭先發言，普亭說，俄美領袖已經4年沒有舉行高峰會，衝擊到雙邊關係，指俄美關係降至冷戰之後的最低點，「我認為這對我們的國家和對全世界都不利」；普亭說，俄美領袖見面已經遲到很久了，並表示，俄美遲早必須修復關係，從衝突回到對話，

普亭稱讚川普政府非常積極協助解決烏克蘭衝突，並重申說，烏克蘭的情況攸關俄國基本的安全威脅；普亭也說，俄國認為烏克蘭是兄弟之邦，指俄烏兩國共享同樣的根源，「對我們來說，現在發生的一切都是一場悲劇和嚴重的傷口；俄國誠懇地希望結束這場戰爭」。

普亭說，俄國認為解決紛爭的長遠辦法，必須消除所有造成衝突的根本原因。

不過，普亭也說，他同意川普，必須確保烏克蘭的安全，而俄國願意為此做出努力。

普亭說，他希望俄美之間達成的共識能協助讓烏克蘭更接近和平，並期待烏克蘭和歐洲各國能有建設性地看待，不要從中作梗；普亭警告烏克蘭和歐洲，不要企圖透過幕後交易來破壞新的進展。

普亭說，他希望俄美之間15日達成的共識會是一個起點，不只是促進解決烏克蘭議題，也能幫助恢復俄美之間的商業和務實關係；普亭也稱讚川普，指如果川普在2022年是美國總統，俄烏戰爭不會發生，並邀請川普未來在俄國莫斯科見面。

川普則說，雙方有非常多產的對話，也在會中達成很多共識，但川普指出，雙方在重大議題的討論上，還沒有產出結果；對於雙方是否達成協議，川普也語帶保留。

川普說，在協議還沒有達成之前，沒有協議（there’s no deal until there’s a deal）；川普說，他接下來將致電北約國家的領袖和烏克蘭總統澤倫斯基，要由他們來拍板做決定；不過川普也說，他們應該同意今天前來談判的川普團隊。

面對普亭的邀請，川普則說，可能會有些爭議，但他認為有可能發生。