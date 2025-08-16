聽新聞
白宮前國安顧問看美俄峰會：川普沒輸 但普亭明顯贏了
美俄阿拉斯加峰會後，川普第一任期白宮國安顧問波頓（John Bolton）表示，川普與俄羅斯總統普亭的會晤，勝負顯而易見。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，波頓說：「川普沒有輸，但普亭明顯贏了。除了更多的會晤，川普什麼也沒得到。」他表示，普亭「在重建美俄兩國關係上有很大展獲，我一直認為這是他的主要目標」。
波頓表示，「普亭逃過制裁，沒有面臨停火，下次會議的時間尚未確定。烏克蘭總統澤倫斯基在這次記者會之前沒有被告知任何這些事。事情距離落幕還差很遠。我會說，普亭已實現了他的大部分願望。川普幾乎沒取得什麼進展」。
