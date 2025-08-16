聽新聞
美俄峰會未提及烏克蘭停火 普亭邀川普下次莫斯科見
美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加舉行近3小時峰會後，召開短暫的聯合記者會，但沒有提及烏克蘭戰爭停火，也沒有接受記者提問。普亭說，要結束烏克蘭戰爭，就必須消除戰爭的根本原因。
天空新聞報導，首先發言的普亭表示，雙方是在「相互尊重且具建設性」的氣氛中進行會談，並感謝川普提議舉行阿拉斯加峰會。他強調，俄美在阿拉斯加擁有共同的歷史，因此選在此地會晤「合乎邏輯」。
普亭指出，當前美俄關係已跌至冷戰以來的最低點，而這場會晤早就應該進行。談及會談內容時，他表示烏克蘭問題是核心議題，並重申，這場衝突對俄羅斯是攸關安全的根本威脅。
他強調，俄方真誠希望結束戰事，但若要持久和平，必須解決衝突的主要原因，回應俄方的「正當關切」，也就是北約東擴的問題。
普亭說：「我同意川普總統今天的看法，烏克蘭的安全同樣應獲保障。我們已準備好在這方面展開工作。我希望我們的共識能助我們更接近這個目標，為烏克蘭和平鋪路。」
普亭表示：「我們希望基輔和歐洲各國能夠以建設性的方式看待這一切，不會製造任何障礙，不會試圖通過挑釁和幕後陰謀來破壞正在出現的進展。」
普亭還邀請川普下次到莫斯科會晤，而且是用英語提出這項要求。川普回答：「這是有趣的提議，我會因此受到一些壓力，但我覺得這有可能發生。」
