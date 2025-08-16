雙普會今落幕 川普：雙方有很多共識 但未達成協議

快訊

川普：習近平說只要我在任 他不會對台灣動武

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加會面。路透
美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加會面。路透

美國總統川普15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普在會後表示，雙方有非常多產的對話，也在會中達成很多共識，不過川普對兩方是否達成協議，語帶保留。

川普指出，美俄之間沒有達成協議（there’s no deal until there’s a deal）；川普說，他接下來將致電歐洲領袖和烏克蘭總統澤倫斯基。

普亭則在記者會中稱讚川普，指如果川普在2022年是美國總統，俄烏戰爭不會發生，並邀請川普在俄國見面。

為加速俄烏戰爭停戰，川普15日前往阿拉斯加安克拉治市（Anchorage）與普亭會面，兩人各自抵達愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）之後，在媒體鏡頭前握手，隨即坐車前往會談現場。

雙方會談數小時後，於美東時間晚間7點30分左右舉行會後聯合記者會。

