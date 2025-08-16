美俄峰會登場 紅毯迎接與軍機編隊震撼亮相

美國總統川普和俄羅斯總統普亭今天在阿拉斯加州舉行面對面會談，有可能決定俄烏戰爭是否能取得停火。兩人見面走紅毯時，還有美國軍機在上空呼嘯而過。

路透社和「紐約時報」報導，峰會登場前，川普（Donald Trump）在阿拉斯加州愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）與普亭（Vladimir Putin）微笑握手並一起走紅地毯，期間有數架美國軍機，包括一架B2匿蹤轟炸機，在他們上空編隊飛行。

今天是兩位領袖繼2019年以來首度會面。他們與各自代表團坐下來接受媒體拍照時保持沉默，後方藍色背景印有「追求和平」（Pursuing Peace）幾個字。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，在閉門會議中，協商工作以「三對三」形式上場，也就是俄烏兩國總統各有2位幕僚陪同。

陪同川普的是國務卿盧比歐（Marco Rubio）和特使魏科夫（Steve Witkoff）。

陪同普亭的俄羅斯官員則是外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）和外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）。

一位歐洲官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普和普亭不再是「一對一」單獨會面，讓人「鬆了一口氣」。這位官員表示，這「或許是一個令人安心的進展」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說，在隨後舉行的更大規模雙邊會談中，財政部長貝森特（ScottBessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和幕僚長威爾斯（Susie Wiles）也將與會。