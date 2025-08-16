美俄峰會登場 紅毯迎接與軍機編隊震撼亮相

快訊

中央社／ 安克拉治15日綜合外電報導
美國總統川普和俄羅斯總統普亭在阿拉斯加州安克拉治會晤，商討結束烏克蘭戰爭。 路透社
美國總統川普和俄羅斯總統普亭在阿拉斯加州安克拉治會晤，商討結束烏克蘭戰爭。 路透社

美國總統川普俄羅斯總統普亭今天在阿拉斯加州舉行面對面會談，有可能決定俄烏戰爭是否能取得停火。兩人見面走紅毯時，還有美國軍機在上空呼嘯而過。

路透社和「紐約時報」報導，峰會登場前，川普（Donald Trump）在阿拉斯加州愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）與普亭（Vladimir Putin）微笑握手並一起走紅地毯，期間有數架美國軍機，包括一架B2匿蹤轟炸機，在他們上空編隊飛行。

今天是兩位領袖繼2019年以來首度會面。他們與各自代表團坐下來接受媒體拍照時保持沉默，後方藍色背景印有「追求和平」（Pursuing Peace）幾個字。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，在閉門會議中，協商工作以「三對三」形式上場，也就是俄烏兩國總統各有2位幕僚陪同。

陪同川普的是國務卿盧比歐（Marco Rubio）和特使魏科夫（Steve Witkoff）。

陪同普亭的俄羅斯官員則是外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）和外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）。

一位歐洲官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普和普亭不再是「一對一」單獨會面，讓人「鬆了一口氣」。這位官員表示，這「或許是一個令人安心的進展」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說，在隨後舉行的更大規模雙邊會談中，財政部長貝森特（ScottBessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和幕僚長威爾斯（Susie Wiles）也將與會。

相關新聞

白宮前國安顧問看美俄峰會：川普沒輸 但普亭明顯贏了

美俄阿拉斯加峰會後，川普第一任期白宮國安顧問波頓（John Bolton）表示，川普與俄羅斯總統普亭的會晤，勝負顯而易見...

雙普會今落幕 川普：雙方有很多共識 但未達成協議

美國總統川普15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普在會後表示，雙方有非常多產的對話，也在會中達成很多共識，不過...

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏停火

美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭今天先後飛抵阿拉斯加舉行雙邊會談，這是俄烏戰爭以來，兩人首度會面，會談預計將聚焦俄烏停火議題...

為何見普亭？川普：為俄烏領袖會面鋪路 會致電澤倫斯基

美國總統川普十五日即將與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十四日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示他與普亭見面的目標是為俄烏領袖會面鋪路，但有百分之廿五的可能性不會成功。

美俄峰會未提及烏克蘭停火 普亭邀川普下次莫斯科見

美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日在阿拉斯加舉行近3小時峰會後，召開短暫的聯合記者會，但沒有提及烏克蘭戰爭停火，也沒有接...

歐洲維和部隊駐烏克蘭 傳川普同意軍援 俄堅決反對

美聯社十四日報導，歐洲多國領袖指稱，美國總統川普已同意在未來烏克蘭和平出現後，為歐洲正籌組的維和部隊提供軍事支援。該報導說，這被視為可大幅提升維和行動成功的關鍵一步。

