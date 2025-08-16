白宮：川普不再打算一對一會見普亭 幕僚全程陪同

中央社／ 安克拉治15日綜合外電報導

白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）不再打算今天在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談採一對一形式，而是由高階幕僚全程陪同。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）在美國總統專機「空軍一號」告訴媒體說，川普將不會如先前計劃的舉行一對一會面，而是安排國務卿盧比歐（Marco Rubio）和特使魏科夫（SteveWitkoff）陪同，隨後舉行的午宴也將有更多官員參與。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，今天的美俄雙邊會議形式從一對一改為更大範圍的會晤，意義重大。

報導指出，川普在他第1個總統任期期間與普亭的一對一會談，籠罩著某種程度的神祕面紗。由於場內只有1名通譯，因此往往難以確認兩人究竟討論了什麼。

此外，幕僚團隊很難判斷這兩位領袖是否達成任何共識。有一次在德國的會談結束後，川普曾要求他的通譯銷毀筆記。

今天的阿拉斯加會談新增了盧比歐和魏科夫這兩位幕僚，可以使會後的情況更加明朗，特別是如果俄羅斯對某些事件的解釋與美國的觀點不同的話。

其中1人將負責記錄，這往往是高層級峰會即時記錄的重要關鍵。

普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

