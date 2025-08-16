川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏停火

美國總統川普與俄羅斯總統普亭今天先後飛抵阿拉斯加舉行雙邊會談，這是俄烏戰爭以來，兩人首度會面，會談預計將聚焦俄烏停火議題。川普稍早說，希望看到俄烏盡快停火，「若不是今天，我會不高興」。

俄烏戰爭持續將近3年半之際，川普（DonaldTrump）今天在阿拉斯加當地時間早上飛抵該州第一大城安克拉治（Anchorage），普亭（Vladimir Putin）不久後也搭乘專機抵達，兩人下機後握手致意，一同走上歡迎紅毯並合影，期間交談不斷。這是2021年來，美俄現任總統首度會面。

這場備受全球關注的峰會原訂一對一進行，但計畫在最後一刻出現變動。美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）也將加入，這將有助會議結束後釐清細節，特別是在俄羅斯對會議的說法與美方不一致的情況下。

雙普會選在愛爾門道夫與李查遜聯合基地（JointBase Elmendorf-Richardson）進行，這是阿拉斯加州規模最大的軍事設施。這座基地是冷戰時期的監聽站，擁有管控的空域、加強防衛的出入口，以及即時調動軍事單位的能力。

阿拉斯加原本屬於俄羅斯帝國，美國於1867年將這片土地買下。