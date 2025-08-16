聽新聞
0:00 / 0:00

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏停火

中央社／ 華盛頓15日專電
美國總統川普與俄羅斯總統普亭先後搭乘專機抵達阿拉斯加，兩人下機後握手致意一同合影。 路透社
美國總統川普與俄羅斯總統普亭先後搭乘專機抵達阿拉斯加，兩人下機後握手致意一同合影。 路透社

美國總統川普俄羅斯總統普亭今天先後飛抵阿拉斯加舉行雙邊會談，這是俄烏戰爭以來，兩人首度會面，會談預計將聚焦俄烏停火議題。川普稍早說，希望看到俄烏盡快停火，「若不是今天，我會不高興」。

俄烏戰爭持續將近3年半之際，川普（DonaldTrump）今天在阿拉斯加當地時間早上飛抵該州第一大城安克拉治（Anchorage），普亭（Vladimir Putin）不久後也搭乘專機抵達，兩人下機後握手致意，一同走上歡迎紅毯並合影，期間交談不斷。這是2021年來，美俄現任總統首度會面。

這場備受全球關注的峰會原訂一對一進行，但計畫在最後一刻出現變動。美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）也將加入，這將有助會議結束後釐清細節，特別是在俄羅斯對會議的說法與美方不一致的情況下。

雙普會選在愛爾門道夫與李查遜聯合基地（JointBase Elmendorf-Richardson）進行，這是阿拉斯加州規模最大的軍事設施。這座基地是冷戰時期的監聽站，擁有管控的空域、加強防衛的出入口，以及即時調動軍事單位的能力。

阿拉斯加原本屬於俄羅斯帝國，美國於1867年將這片土地買下。

美國總統川普與俄羅斯總統普亭先後飛抵阿拉斯加舉行雙邊會談，兩人下機後握手致意，一同走上歡迎紅毯並合影。 （路透）
美國總統川普與俄羅斯總統普亭先後飛抵阿拉斯加舉行雙邊會談，兩人下機後握手致意，一同走上歡迎紅毯並合影。 （路透）
美國總統川普與俄羅斯總統普亭先後飛抵阿拉斯加舉行雙邊會談，兩人下機後握手致意，一同走上歡迎紅毯並合影。 路透社
美國總統川普與俄羅斯總統普亭先後飛抵阿拉斯加舉行雙邊會談，兩人下機後握手致意，一同走上歡迎紅毯並合影。 路透社

普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

華郵：川普欽點甘迺迪中心榮譽獎 湯姆克魯斯婉拒

川普改口！美國半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

擴大「美國第一」？傳川普會陳立武討論政府入股英特爾

相關新聞

為何見普亭？川普：為俄烏領袖會面鋪路 會致電澤倫斯基

美國總統川普十五日即將與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十四日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示他與普亭見面的目標是為俄烏領袖會面鋪路，但有百分之廿五的可能性不會成功。

歐洲維和部隊駐烏克蘭 傳川普同意軍援 俄堅決反對

美聯社十四日報導，歐洲多國領袖指稱，美國總統川普已同意在未來烏克蘭和平出現後，為歐洲正籌組的維和部隊提供軍事支援。該報導說，這被視為可大幅提升維和行動成功的關鍵一步。

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏停火

美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭今天先後飛抵阿拉斯加舉行雙邊會談，這是俄烏戰爭以來，兩人首度會面，會談預計將聚焦俄烏停火議題...

雙普會前喊話 烏克蘭總統澤倫斯基：我們指望美國

英國BBC報導，美國總統川普和俄羅斯總統普亭將於阿拉斯加州會面，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我們指望美國」。

白宮：川普不再打算一對一會見普亭 幕僚全程陪同

白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）不再打算今天在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin...

美俄峰會將登場 川普：領土交換由烏克蘭決定

美俄峰會即將登場，美國總統川普今天表示，會中將討論俄烏領土交換議題，但他必須讓烏克蘭自行決定，他此行是為了讓烏克蘭坐上談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。