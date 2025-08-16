美俄峰會將登場 川普：領土交換由烏克蘭決定

中央社／ 華盛頓15日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美俄峰會即將登場，美國總統川普今天表示，會中將討論俄烏領土交換議題，但他必須讓烏克蘭自行決定，他此行是為了讓烏克蘭坐上談判桌。川普還說，希望看到俄烏盡快停火，「若不是今天，我會不高興」。

俄烏戰爭持續將近3年半之際，川普（DonaldTrump）今早飛往阿拉斯加州第一大城安克拉治（Anchorage），稍晚將與蒲亭（Vladimir Putin）舉行一對一會談，聚焦俄烏議題。這將是2021年來，美俄現任總統首度會面。

川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上接受隨行媒體訪問表示，會談將觸及俄烏領土交換議題，但他必須讓烏克蘭自行決定，並認為烏方會做出「適當決定」。

他說：「我不是來替烏克蘭談判的，我是來讓他坐上談判桌的。」

川普昨天表示，他與蒲亭會面將會是「一場很好的會議」，但更重要的是第2場會議，蒲亭、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和他之間的三方會談，「也許還會邀上一些歐洲領袖」。

他今天強調，希望看到俄烏盡快停火，「如果不是今天，我會不高興」。他參與調停的目的就是為了阻止殺戮。

對於媒體問及俄羅斯在美俄峰會前夕持續對烏克蘭發動攻勢，動用無人機進行攻擊，川普回應表示，也許蒲亭覺得這會讓自己在談判中更有力量。但川普認為，這對蒲亭不利，他將在會談中提到這件事。

另外，川普也說，美國有可能和歐洲合作，對烏克蘭提供安全保障。

川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

傳川普政府將入股英特爾 陳立武可望續掌權

川普改口！美國半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

澤倫斯基稱歐洲盟友允援助15億 烏東在恐懼下渴望和平

相關新聞

為何見普亭？川普：為俄烏領袖會面鋪路 會致電澤倫斯基

美國總統川普十五日即將與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十四日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示他與普亭見面的目標是為俄烏領袖會面鋪路，但有百分之廿五的可能性不會成功。

歐洲維和部隊駐烏克蘭 傳川普同意軍援 俄堅決反對

美聯社十四日報導，歐洲多國領袖指稱，美國總統川普已同意在未來烏克蘭和平出現後，為歐洲正籌組的維和部隊提供軍事支援。該報導說，這被視為可大幅提升維和行動成功的關鍵一步。

雙普會前喊話 烏克蘭總統澤倫斯基：我們指望美國

英國BBC報導，美國總統川普和俄羅斯總統普亭將於阿拉斯加州會面，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我們指望美國」。

美俄峰會將登場 川普：領土交換由烏克蘭決定

美俄峰會即將登場，美國總統川普今天表示，會中將討論俄烏領土交換議題，但他必須讓烏克蘭自行決定，他此行是為了讓烏克蘭坐上談...

美俄峰會倒數！川普搭機離開華府將會普亭 發文稱「事關重大」

美國總統川普今天搭乘專機「空軍一號」離開華府，要前往阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭舉行峰會，這場美俄領袖峰會可能會對烏克蘭的...

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

2018年時任美國總統川普與俄羅斯總統普亭在芬蘭首都赫爾辛基會面時的友好互動震驚盟友，因為川普跟自家情報機構唱反調，在俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。