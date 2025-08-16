美俄峰會登場在即 澤倫斯基控俄談判當日仍殺戮

美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭今天分別搭機前往阿拉斯加州，將舉行一場風險高昂的峰會。這場峰會將考驗川普在終結俄烏戰爭的承諾。而烏克蘭總統澤倫斯基則指控，峰會當天莫斯科仍在殺戮。

綜合法新社報導，川普和統蒲亭均表示希望這次會談能取得成效。但川普警告，若蒲亭絲毫不讓步，他可能在會談開始幾分鐘內幾就認定這次談判失敗，克里姆林宮則表示，兩人預計「至少」進行6、7個小時的會談。

對蒲亭而言，這次阿拉斯加高峰會是他2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，首次踏上西方國家領土。

最近幾天，俄羅斯在戰場上取得重大進展，可能為蒲亭在任何停火談判上營造有利局面。

川普在飛往安克拉治（Anchorage）途中，於總統專機「空軍一號」以正面語氣告訴記者：「雙方都有一定程度的尊重，我認為會有些結果出來。」

他們的一言一舉都將被歐洲各國領袖和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）密切關注著。澤倫斯基沒有被納入這次會談，且公開拒絕川普在要求烏克蘭割讓俄方占領領土的壓力。

澤倫斯基今天在「川蒲會」登場前數小時表示，莫斯科仍持續殺戮，絲毫未展現結束戰爭的意圖。

他在上傳社群媒體的影片中指出：「莫斯科既未下達命令，也未釋出任何結束戰爭的訊號…他們在談判當天仍在殺戮。」