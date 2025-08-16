美俄峰會登場在即 澤倫斯基控俄談判當日仍殺戮

中央社／ 安克拉治15日綜合外電報導

美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭今天分別搭機前往阿拉斯加州，將舉行一場風險高昂的峰會。這場峰會將考驗川普在終結俄烏戰爭的承諾。而烏克蘭總統澤倫斯基則指控，峰會當天莫斯科仍在殺戮。

綜合法新社報導，川普和統蒲亭均表示希望這次會談能取得成效。但川普警告，若蒲亭絲毫不讓步，他可能在會談開始幾分鐘內幾就認定這次談判失敗，克里姆林宮則表示，兩人預計「至少」進行6、7個小時的會談。

對蒲亭而言，這次阿拉斯加高峰會是他2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，首次踏上西方國家領土。

最近幾天，俄羅斯在戰場上取得重大進展，可能為蒲亭在任何停火談判上營造有利局面。

川普在飛往安克拉治（Anchorage）途中，於總統專機「空軍一號」以正面語氣告訴記者：「雙方都有一定程度的尊重，我認為會有些結果出來。」

他們的一言一舉都將被歐洲各國領袖和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）密切關注著。澤倫斯基沒有被納入這次會談，且公開拒絕川普在要求烏克蘭割讓俄方占領領土的壓力。

澤倫斯基今天在「川蒲會」登場前數小時表示，莫斯科仍持續殺戮，絲毫未展現結束戰爭的意圖。

他在上傳社群媒體的影片中指出：「莫斯科既未下達命令，也未釋出任何結束戰爭的訊號…他們在談判當天仍在殺戮。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

雙普會將登場！阿拉斯加民眾上街抗議 聲援烏克蘭、抗議峰會

澤倫斯基稱歐洲盟友允援助15億 烏東在恐懼下渴望和平

川普稱與普丁峰會失敗機率25% 克宮淡化期待

相關新聞

歐洲維和部隊駐烏克蘭 傳川普同意 俄反對

美聯社十四日報導，歐洲多國領袖指稱，美國總統川普已同意在未來烏克蘭和平出現後，為歐洲正籌組的維和部隊提供軍事支援。該報導說，這被視為可大幅提升維和行動成功的關鍵一步。

為何見普亭？川普：為俄烏領袖會面鋪路 會致電澤倫斯基

美國總統川普十五日即將與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十四日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示他與普亭見面的目標是為俄烏領袖會面鋪路，但有百分之廿五的可能性不會成功。

雙普會前喊話 烏克蘭總統澤倫斯基：我們指望美國

英國BBC報導，美國總統川普和俄羅斯總統普亭將於阿拉斯加州會面，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我們指望美國」。

美俄峰會倒數！川普搭機離開華府將會普亭 發文稱「事關重大」

美國總統川普今天搭乘專機「空軍一號」離開華府，要前往阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭舉行峰會，這場美俄領袖峰會可能會對烏克蘭的...

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

2018年時任美國總統川普與俄羅斯總統普亭在芬蘭首都赫爾辛基會面時的友好互動震驚盟友，因為川普跟自家情報機構唱反調，在俄...

美俄峰會前夕…俄國就核武控管釋善意 外媒分析普亭背後盤算

俄羅斯總統普亭在會晤美國總統川普前夕表示，兩國未來有望就管控核武達成新協議，作為致力鞏固和平的一環。針對美俄峰會、俄烏戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。