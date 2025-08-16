與普亭峰會前夕 川普先與白俄領袖通話

中央社／ 空軍一號15日綜合外電報導

美國總統川普今天即將與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加州舉行峰會，會前數小時，他先與普亭親密盟友、白俄羅斯領袖魯卡申柯通電話。

法新社報導，白俄支持普亭（Vladimir Putin）全面入侵烏克蘭，並在俄軍2022年初發動首波攻勢時，允許他們以白俄領土當作跳板。

川普在搭乘總統專機「空軍一號」前往「川蒲會」途中，透過他自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，他和魯卡申柯（AlexanderLukashenko）「討論了許多議題，包括總統普亭的阿拉斯加之行」。

川普表示，他感謝魯卡申柯釋放政治犯，並說兩方「正在討論釋放額外1300名囚犯」。

根據白俄羅斯通訊社（BELTA）報導，「魯卡申柯已邀請川普及其家屬訪問白俄，且他（川普）已表示同意。」

白俄羅斯通訊社同時指出，兩位領袖還討論了雙邊關係和烏克蘭戰爭。

法新社報導，魯卡申柯自1994年掌權以來，統治手段日益專制，嚴格箝制媒體自由與政治異議。

根據白俄人權團體「維斯納」（Viasna）最新估計數字，白俄境內約有1186名政治犯，其中許多人是2020年魯卡申柯在1場疑涉舞弊的大選中宣稱勝選後，於全國性大規模抗議期間遭逮捕。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

