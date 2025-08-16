聽新聞
0:00 / 0:00
歐洲維和部隊駐烏克蘭 傳川普同意 俄反對
美聯社十四日報導，歐洲多國領袖指稱，美國總統川普已同意在未來烏克蘭和平出現後，為歐洲正籌組的維和部隊提供軍事支援。該報導說，這被視為可大幅提升維和行動成功的關鍵一步。
該行動由一個力挺烏克蘭的約卅國聯盟籌畫，重點是仰賴美軍具備但歐洲軍隊短缺的空中力量與特定軍備形成的嚇阻效果。歐方強調，美軍不會派部隊參與行動，但必要時將透過美國空中力量作為後盾，仍足以嚇阻俄羅斯試探歐洲抗俄的決心。
不過，多位俄國高官則已再三反對駐烏維和部隊的構想。
歐洲理事會主席柯斯塔在包含川普、烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲領袖十三日的視訊會談後表示，樂見「一旦我們讓烏克蘭達成持久公正和平，美國準備與歐洲分擔強化安全條件的作為」。歐洲主要國家法國總統馬克宏也說，川普表明北約（ＮＡＴＯ）不會參與這類安全保證，但同意美國與相關各方應參與。
為了確保已鏖戰三年多的俄烏戰爭戰後和平能獲有效監督與維持，兩百多位軍事規畫人員已投入數月研擬，烏軍也參與，英國人員已率領在烏克蘭境內的偵察勘查工作。
這支維和部隊的確切規模尚未公開，英國評估兵力可能介於一萬至三萬人，規模必須足以嚇阻俄羅斯軍隊，也要符合現實考量，且美方可能提供的支援細節尚不清楚，但鑑於川普曾經立場丕變，未來能否說服更多該聯盟的國家提供兵力，仍在未定之天。
希臘則已公開婉拒派兵。該國總理米佐塔基斯七月說，相關討論具分裂性，偏離盡速終戰的目標。義大利總理梅洛尼也說，義方不會派兵參與，但強調為了使俄烏終戰必須與美國密切合作，並呼籲美國代表應出席該部隊協調的相關會議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言