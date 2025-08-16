為何見普亭？川普：為俄烏領袖會面鋪路 會致電澤倫斯基

美國總統川普十五日即將與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十四日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示他與普亭見面的目標是為俄烏領袖會面鋪路，但有百分之廿五的可能性不會成功。

針對俄烏領袖之間可能在未來會面，川普說，現在尚未決定地點，但已經有三個可能的方案；川普也認為，阿拉斯加是最方便的選擇。

為加快結束俄烏戰爭，川普預計十五日上午啟程前往阿拉斯加安克拉治市與普亭會面，兩人計畫在美東時間下午三時卅分，於愛爾門道夫—李查遜聯合基地安排見面。

川普十四日接受福斯廣播節目訪問時表示，假如他十五日與普亭會談順利，川普預計在會後打給烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖，否則川普不會打給任何人，預計直接返回華府。

川普並指出，無論結果好壞，他都將舉行記者會向媒體說明；川普也說，如果會議進展順利，他不排除與普亭在會後共同舉行記者會；白宮則指出，美俄領袖現行計畫在高峰會後共同舉行記者會。

川普表示，他這次的目標是為之後的俄烏領袖會談鋪路，讓俄烏開始討論和平協議；川普說，目前已經考慮到三個可能的地點，並認為，俄烏領袖接力在阿拉斯加見面是最簡單的方法。

川普並且表示，他有可能邀請歐洲領袖參加第二場會議，但他重申說，第二場會談還沒有定數，有可能發生，也有可能不會發生。