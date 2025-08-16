聽新聞
0:00 / 0:00

為何見普亭？川普：為俄烏領袖會面鋪路 會致電澤倫斯基

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美俄領袖十五日在美國阿拉斯加州舉行會談。挺烏克蘭人士十四日在該州安克拉治西華德高速公路沿線，持美烏兩國國旗和「阿拉斯加與烏克蘭站在一起」等自製標語表達訴求。（法新社）
美俄領袖十五日在美國阿拉斯加州舉行會談。挺烏克蘭人士十四日在該州安克拉治西華德高速公路沿線，持美烏兩國國旗和「阿拉斯加與烏克蘭站在一起」等自製標語表達訴求。（法新社）

美國總統川普十五日即將與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十四日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示他與普亭見面的目標是為俄烏領袖會面鋪路，但有百分之廿五的可能性不會成功。

針對俄烏領袖之間可能在未來會面，川普說，現在尚未決定地點，但已經有三個可能的方案；川普也認為，阿拉斯加是最方便的選擇。

為加快結束俄烏戰爭，川普預計十五日上午啟程前往阿拉斯加安克拉治市與普亭會面，兩人計畫在美東時間下午三時卅分，於愛爾門道夫—李查遜聯合基地安排見面。

川普十四日接受福斯廣播節目訪問時表示，假如他十五日與普亭會談順利，川普預計在會後打給烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖，否則川普不會打給任何人，預計直接返回華府。

川普並指出，無論結果好壞，他都將舉行記者會向媒體說明；川普也說，如果會議進展順利，他不排除與普亭在會後共同舉行記者會；白宮則指出，美俄領袖現行計畫在高峰會後共同舉行記者會。

川普表示，他這次的目標是為之後的俄烏領袖會談鋪路，讓俄烏開始討論和平協議；川普說，目前已經考慮到三個可能的地點，並認為，俄烏領袖接力在阿拉斯加見面是最簡單的方法。

川普並且表示，他有可能邀請歐洲領袖參加第二場會議，但他重申說，第二場會談還沒有定數，有可能發生，也有可能不會發生。

川普 普亭 美俄 白宮 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 阿拉斯加 澤倫斯基

延伸閱讀

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

諾貝爾和平獎 川普夠格嗎？

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

美俄峰會前夕…俄國就核武控管釋善意 外媒分析普亭背後盤算

相關新聞

歐洲維和部隊駐烏克蘭 傳川普同意 俄反對

美聯社十四日報導，歐洲多國領袖指稱，美國總統川普已同意在未來烏克蘭和平出現後，為歐洲正籌組的維和部隊提供軍事支援。該報導說，這被視為可大幅提升維和行動成功的關鍵一步。

為何見普亭？川普：為俄烏領袖會面鋪路 會致電澤倫斯基

美國總統川普十五日即將與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十四日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示他與普亭見面的目標是為俄烏領袖會面鋪路，但有百分之廿五的可能性不會成功。

雙普會前喊話 烏克蘭總統澤倫斯基：我們指望美國

英國BBC報導，美國總統川普和俄羅斯總統普亭將於阿拉斯加州會面，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我們指望美國」。

美俄峰會倒數！川普搭機離開華府將會普亭 發文稱「事關重大」

美國總統川普今天搭乘專機「空軍一號」離開華府，要前往阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭舉行峰會，這場美俄領袖峰會可能會對烏克蘭的...

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

2018年時任美國總統川普與俄羅斯總統普亭在芬蘭首都赫爾辛基會面時的友好互動震驚盟友，因為川普跟自家情報機構唱反調，在俄...

美俄峰會前夕…俄國就核武控管釋善意 外媒分析普亭背後盤算

俄羅斯總統普亭在會晤美國總統川普前夕表示，兩國未來有望就管控核武達成新協議，作為致力鞏固和平的一環。針對美俄峰會、俄烏戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。