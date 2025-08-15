雙普會前喊話 烏克蘭總統澤倫斯基：我們指望美國

英國BBC報導，美國總統川普和俄羅斯總統普亭將於阿拉斯加州會面，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我們指望美國」。

澤倫斯基在社群媒體平台X發布的一份聲明，回應川普稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）貼文。川普的貼文寫道，「意義重大！」（HIGH STAKES!!!），顯示此次會談的重要性。澤倫斯基的聲明指出，「確實，這次會談意義重大」，並補充說此次峰會「應該開闢一條通往公正和平的真正道路」及「烏克蘭、美國和俄國間的三方會談」。

澤倫斯基也表示，烏克蘭正派遣增援部隊阻止俄軍在烏東擴張，其中包括頓內次克州和札波羅熱州。這兩個州可能成為川普和普亭會談的焦點。

澤倫斯基在文末呼籲結束戰爭，及呼籲俄國採取「必要舉措」。