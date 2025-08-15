美俄峰會倒數！川普搭機離開華府將會普亭 發文稱「事關重大」
美國總統川普今天搭乘專機「空軍一號」離開華府，要前往阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭舉行峰會，這場美俄領袖峰會可能會對烏克蘭的未來產生決定性影響。
法新社報導，川普（Donald Trump）搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）要前往美國阿拉斯加州最大城市安克拉治（Anchorage）會見普亭（Vladimir Putin），航程將近7個小時。
川普於登機前不久，在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「事關重大。」
川普和普亭預計在阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）舉行峰會，兩人將討論解決烏克蘭戰爭的方案。
