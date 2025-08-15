俄反對派人士美俄峰會前喊話 籲普亭釋放反戰囚犯

流亡海外的俄羅斯反對派人士尤莉雅，今天敦促俄羅斯總統普亭與美國總統川普達成協議，釋放因反對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭而遭莫斯科關押的俄羅斯及烏克蘭政治犯。

備受矚目的美俄高峰會即將美國阿拉斯加州登場，美國總統川普（Donald Trump）堅稱他不會被俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）所威嚇，並表示烏克蘭將參與任何關於自身命運的協議。這也是普亭自2022年下令全面入侵烏克蘭造成數萬人死亡以來，首度訪問西方國家。

法新社報導，尤莉雅（Yulia Navalnaya）在美俄兩國領袖會晤前數小時，於社群媒體發布的影片訊息中表示：「釋放俄羅斯政治運動人士與記者、烏克蘭平民，以及所有因發表反戰言論或在社群媒體貼文而被監禁的人。」

尤莉雅是俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（AlexeiNavalny）的遺孀，納瓦尼去年2月死於北極圈的監獄，原因不明。