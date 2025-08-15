快訊

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

美股早盤／英特爾逆勢大漲、台積電ADR跌 美政府傳用晶片法資金入股

美俄會談倒計時 台指期夜盤、半導體期貨先下跌

俄反對派人士美俄峰會前喊話 籲普亭釋放反戰囚犯

中央社／ 華沙15日綜合外電報導

流亡海外的俄羅斯反對派人士尤莉雅，今天敦促俄羅斯總統普亭與美國總統川普達成協議，釋放因反對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭而遭莫斯科關押的俄羅斯及烏克蘭政治犯。

備受矚目的美俄高峰會即將美國阿拉斯加州登場，美國總統川普（Donald Trump）堅稱他不會被俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）所威嚇，並表示烏克蘭將參與任何關於自身命運的協議。這也是普亭自2022年下令全面入侵烏克蘭造成數萬人死亡以來，首度訪問西方國家。

法新社報導，尤莉雅（Yulia Navalnaya）在美俄兩國領袖會晤前數小時，於社群媒體發布的影片訊息中表示：「釋放俄羅斯政治運動人士與記者、烏克蘭平民，以及所有因發表反戰言論或在社群媒體貼文而被監禁的人。」

尤莉雅是俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（AlexeiNavalny）的遺孀，納瓦尼去年2月死於北極圈的監獄，原因不明。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 納瓦尼 俄烏戰爭

延伸閱讀

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

美俄峰會前夕…俄國就核武控管釋善意 外媒分析普亭背後盤算

雙普會將登場！阿拉斯加民眾上街抗議 聲援烏克蘭、抗議峰會

普亭致金正恩信件曝光 盛讚北韓赴烏軍隊「英勇」：戰鬥友誼穩固可靠

相關新聞

美俄峰會倒數！川普搭機離開華府將會普亭 發文稱「事關重大」

美國總統川普今天搭乘專機「空軍一號」離開華府，要前往阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭舉行峰會，這場美俄領袖峰會可能會對烏克蘭的...

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

2018年時任美國總統川普與俄羅斯總統普亭在芬蘭首都赫爾辛基會面時的友好互動震驚盟友，因為川普跟自家情報機構唱反調，在俄...

美俄峰會前夕…俄國就核武控管釋善意 外媒分析普亭背後盤算

俄羅斯總統普亭在會晤美國總統川普前夕表示，兩國未來有望就管控核武達成新協議，作為致力鞏固和平的一環。針對美俄峰會、俄烏戰...

雙普會將登場！阿拉斯加民眾上街抗議 聲援烏克蘭、抗議峰會

美國總統川普和俄羅斯總統普亭將在美國阿拉斯加州會面。英國天空新聞和BBC報導，阿拉斯加街頭出現民眾抗議聲援烏克蘭。有人對...

普亭致金正恩信件曝光 盛讚北韓赴烏軍隊「英勇」：戰鬥友誼穩固可靠

北韓官媒今天報導，俄羅斯總統普亭在致北韓領導人金正恩的信中，稱讚北韓派往烏克蘭作戰的軍隊「英勇」

澤倫斯基稱歐洲盟友允援助15億 烏東在恐懼下渴望和平

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，基輔已從歐洲盟友取得用於採購美製武器的15億美元援助承諾，他強調這是「真正能強化我們國防」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。