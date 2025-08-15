美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

2018年時任美國總統川普與俄羅斯總統普亭在芬蘭首都赫爾辛基會面時的友好互動震驚盟友，因為川普跟自家情報機構唱反調，在俄羅斯干預美國大選這項議題上站到普亭那一邊。

路透社報導，川普將飛到阿拉斯加州與普亭（Vladimir Putin）會談，但這次氛圍已然不同，川普對於莫斯科遲遲不願談判結束對烏克蘭戰爭感到不耐，俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭城市也令他憤怒。

全球正拭目以待，想看現身安克拉治（Anchorage）高峰會的是現在這位更強硬的川普，還是之前那位試圖討好老謀深算前蘇聯國家安全委員會（KGB）特工的地產大亨。

這個問題的答案恐怕會對歐洲領袖產生更為深遠影響。他們憂心一旦允許俄羅斯併吞部分烏克蘭領土，則莫斯科對靠近它的波蘭、愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞等北大西洋公約組織（NATO）成員國會更氣焰囂張。

即將面對普亭的是哪一個川普，這對烏克蘭來說更為重要，因為歷經3年半消耗戰後，烏軍正在節節敗退。

儘管過去數月以來對普亭展現出更強硬姿態，但川普試圖安撫對方的時候更多。2022年俄羅斯開始侵略烏克蘭時，川普拒絕直接批評普亭。而這位遭到多位美國總統冷落的俄羅斯領導人則大力讚揚川普致力改善俄美關係。

觀察克里姆林宮人士正在期待著，看川普是否會再度為普亭所傾倒，因「俄羅斯有權主宰烏克蘭」這種論調而動搖。

曾在多位美國總統執政期間擔任外交官，目前任職華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的佛里特（Dan Fried）指出，「擔心川普遭普亭蒙蔽，達成一項讓烏克蘭付出代價的糟糕協議，這種顧慮合理」。

不過佛里特同時表示，另一種結果也不無可能。他說：（美國）政府認清普亭到現在還在耍他們的現實，這種可能同樣合理。」

川普政府已試圖降低外界期待。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）12日告訴媒體，這次會晤將是一次「傾聽的機會」。

川普13日告訴記者，倘若阿拉斯加會談順利，他可能會促成包含普亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的第2次會晤。

目前沒有跡象顯示俄羅斯準備讓步，烏克蘭擔心川普可能沒有諮詢基輔意見就達成協議。澤倫斯基表示，他希望先停火，然後是安全保證。

這種峰會受到全球矚目，對川普而言，在這種盛事中促成交易的吸引力強烈。

今年川普以自我標榜的外交勝利公開爭取諾貝爾和平獎，但是他達成烏克蘭和平協議的熱切之情已經令美國盟友感到不安，他們擔心其結果可能讓普亭有恃無恐。

川普堅稱莫斯科和基輔為達成和平協議必須交換領土，近日引發烏克蘭和歐洲領袖抗議。

由於俄軍目前占領克里米亞（Crimea）和烏東大片土地，而烏軍已從先前掌控的俄羅斯領土中全面撤出，外界質疑俄烏到底能夠交換什麼？

此外，川普堅稱，憑藉他與普亭的私誼，只有他能結束這場戰爭。

曾任上一屆川普政府國安顧問、現在對川普不假辭色的波頓（John Bolton）表示，他擔心普亭已「開始對川普施展魔法」。

波頓指出：「猶如在其他領域能扮演的角色一樣，私交在外交事務上顯有作用。但是像普亭這種舉世數一數二強硬人士，就不是用搏感情來決定事情，而是靠冷酷無情的算計。川普沒有抓到這個重點。」